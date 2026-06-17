La multa por no ceder el paso a un vehículo de emergencia con sus luces y sirenas activadas mientras transita por la vía pública podría aumentar significativamente en Puerto Rico.

Así lo establece una medida radicada en el Senado y aprobada por ambos cuerpos legislativos, que busca enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico para elevar de $100 a $500 la multa a los conductores que obstruyan el paso de vehículos de emergencia, como una ambulancia que transporta a un paciente en una situación crítica.

La disposición también aplicaría a vehículos oficiales del Gobierno de Puerto Rico que se encuentren atendiendo una emergencia o se dirijan hacia una escena donde se requiera su intervención. No obstante, el proyecto no especifica si los vehículos oficiales se limitarán a ambulancias y patrullas de la Policía, o si abarcará otras unidades.

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“El conductor de todo otro vehículo deberá ceder el paso e inmediatamente situarse en una posición paralela a, y tan cerca como sea posible al extremo o encintado de la derecha de la zona de rodaje de las intersecciones, y deberá pararse y permanecer en dicha posición hasta que el vehículo de emergencia autorizado haya pasado, excepto cuando otra cosa se ordenare por un agente del orden público", lee la pieza legislativa, radicada como el P del S 716.

La exposición de motivos de la medida indica también que la enmienda es necesaria “no sólo para la protección de la vida de personas que están siendo transportadas en situaciones de emergencia, o, de vehículos de emergencia que se dispongan a llegar a alguna escena, sino, para colaborar a desarrollar una sociedad puertorriqueña más empática en situaciones de emergencia”.

Tras recibir el aval de ambos cuerpos legislativos, la medida pasará a manos de la gobernadora Jenniffer González Colón para su evaluación. En el Senado fue aprobada de forma unánime con 27 votos a favor, mientras que en la Cámara obtuvo 44 votos a favor y un voto en contra de la representante de Proyecto Dignidad, Lisie J. Burgos.

La medida fue radicada por los senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) Jeison Rosa y Héctor Joaquín Sánchez.