El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago dijo hoy que el proyecto de la Cámara 827, que busca actualizar el valor de las propiedades en el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM), no tiene los votos en ese cuerpo legislativo.

“Ese proyecto no tiene los votos en el Senado como está redactado. Tiene un informe positivo de la comisión que lo trabajó, pero cuando hablo con los compañeros, no tiene los votos así que hay dos opciones: retiramos el informe y se devuelve a comisión o se baja al hemiciclo y se derrota”, dijo el líder senatorial a periodistas en el Capitolio.

El Presidente del Senado argumentó que el proyecto tendría un impacto sobre el bolsillo del ciudadano. “Que las personas que adquirieron una vivienda con mucho sacrificio en este momento tengan que pagar más de lo que han pagado hasta ahora, que las personas que enviudaron y no tienen a su pareja, les van a subir esa aportación, eso es una preocupación. Además, hay personas que vienen de abajo y con mucha lucha hicieron una casita que ahora tiene un valor y le vamos a cobrar más. Eso me preocupa”, sostuvo Dalmau Santiago.

La pieza legislativa es de la autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez; Jesús Santa Rodríguez y Juan José Santiago.

La medida ordena al CRIM a utilizar como referencia “el valor de mercado” actual de las propiedades para determinar el impuesto que los dueños de residencias y empresas pagarán en 2024. También elimina la exoneración automática que, al presente, recibe más de la mitad de las propiedades residenciales en Puerto Rico.

En torno al nuevo proyecto cameral que busca enmendar la reforma laboral de 2020, Dalmau Santiago dijo que sus asesores se reunirían hoy con los asesores de la senadora y presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales, Ana Irma Rivera Lassén para determinar si le someterán enmiendas a la medida.

“Si nos ponemos de acuerdo con las enmiendas podría bajar a votación. Sino nos ponemos de acuerdo con las enmiendas no voy a bajar un proyecto que le de la espalda a los estudiantes que trabajan. Lo he dicho públicamente, no lo atendería”, sostuvo el Presidente del Senado.

Dijo que el proyecto que fue aprobado en Cámara y Senado y que el gobernador Pedro Pieluisi vetó incluía la paga doble a los estudiantes después de la décima hora de trabajo.

“Estamos mirando la pieza final”, agregó el Presidente del Senado.

En cuanto al nombramiento de Jorge Díaz Reverón como juez del Tribunal de Apelaciones dijo que no ha tomado la decisión si como presidente de la Comisión de Nombramientos rinde un informe negativo o si lo baja al pleno para que determine. Retiró que el nominado “no tiene los votos y así se lo he hecho saber a la oficina de nombramientos de La Fortaleza”.