Un proyecto de ley que permitiría que ciudadanos americanos y residentes legales permanentes, que no necesariamente residan en la Isla, puedan tener acceso al Registro Estatal Voluntario de Adopción de Puerto Rico (REVA) y que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia devolvió a la Legislatura por un error técnico, enfrentó hoy a las senadoras del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Proyecto Dignidad.

El portavoz de la mayoría popular, Javier Aponte Dalmau, indicó que la medida se dejó en asuntos pendientes y se volverá a considerar este jueves, pero tiene que dejar claro que el proceso de adopción no convierta a Puerto Rico en un negocio.

La pieza legislativa, Proyecto del Senado 500, de la autoría de la senadora Joane Rodríguez Veve y el senador Rubén Soto busca enmendar la Ley de Adopción de 2018.

“Esta enmienda a la Ley de Adopción levanta preocupación ya que amplía la cantidad de familias cualificadas, levanta preocupación el que puedan agilizarse las mismas sin las debidas salvaguardas y se cree un mercado para adopciones a personas extranjeras o personas que tengan status (migratorio)”, afirmó en un turno en el debate de la medida, la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén.

La legisladora indicó además, que se han radicado varias medidas relacionadas con el tema de la adopción que deben ser evaluadas en conjunto. Aludió a otro proyecto de ley de Rodríguez Veve (P.S. 350), que busca enmendar la Ley de Adopción para dar acceso a las Agencias de Adopción a información de los menores inscritos en el Registro Estatal Voluntario de Adopción de Puerto Rico (R.E.V.A.) y para que sean las agencias de adopción quienes gestionen el procedimiento de adopción cuando identifiquen a partes adoptantes que reciban una determinación de colocación favorable. Esta medida tiene un informe positivo de la Comisión de Vida y Familia, que preside Rodríguez Veve y se incluyó en calendario de votación, pero en noviembre de 2021 se devolvió a comisión.

Rivera Lassén dijo que el efecto combinado de ambas piezas legislativas podría dar paso a la apertura de agencias privadas para el trámite de adopciones a lo que el Departamento de la Familia ha mostrado reservas. “Miramos con desconfianza la posible expansión de la adopción a empresas privadas para manejar la adopción como un negocio. En aquel momento el 350 se dejó en asuntos pendientes, en aquel momento se permitía la entrada de intereses privados al REVE, que es parte de este proyecto. Es el registro que contiene todos los datos de menores que están disponibles para adopción, cuyo custodio es el Departamento de la Familia”, argumentó.

La senadora dijo que “el proyecto (500) parece inofensivo, pero no lo es, ahora apuesta a un registro abierto a entidades privadas a través de esas agencias de servicio en adopción”.

Tan pronto la legisladora concluyo sus expresiones, Rodríguez Veve tomó un turno y dijo que el proyecto ya fue aprobado “con un apoyo contundente de este cuerpo excepto por los miembros de la delegación de MVC, quienes hoy nuevamente expresan su oposición a este proyecto en favor de la adopción”.

Entonces, la senadora Rivera Lassén reclamó a la presidencia que Rodríguez Veve observara respeto. “Nosotras hicimos nuestro turno con mucho respeto, la única vez que mencionamos la compañera lo hicimos en función de la presidencia de su comisión. Le vamos a pedir que observe exactamente el mismo respeto”, reclamó.

“La compañera en su exposición increíblemente manifiesta su oposición planteando que abrirle las puertas a que los residentes legales permanentes puedan adoptar en nuestro País pudiera ser peligroso y tengo que comentar sobre eso. Realmente me parece asombroso que un partido que se hace llamar defensor de los inmigrantes sean quienes objeten”, ripostó Rodríguez Veve.

Pero, Rivera Lassén le volvió a salir al paso. “Yo no mencioné al Partido Dignidad ni cosa por estilo, vamos a pedirle a que por favor se circunscriba a los argumentos con todo el respeto que yo también me circunscribí a los argumentos”, ripostó la senadora del MVC, mientras, la senadora Marially González Huertas, quien presidía los trabajos de la sesión manifestó que “la senadora Rodríguez Veve está haciendo uso de la palabra y que no está incurriendo en una cuestión de orden”.

“Este proyecto que llegó a Fortaleza será firmado por el gobernador una vez llegue nuevamente a Fortaleza, ese fue el compromiso”, dijo Rodríguez Veve.

El portavoz de la mayoría popular indicó sin embargo, que aunque la medida fue devuelta por Fortaleza debido a un error al citar la ley, ahora hay un planteamiento con respecto a la residencia.

“Varios senadores plantearon que hay un requisito cuando se habla de residencia que crea confusión. Así que se dejó en asuntos pendientes para evaluarlo. Con toda probabilidad va a haber que hacer una enmienda para aclarar ese requisito de residencia”, sostuvo Aponte Dalmau.

“Tenemos que evaluar de nuevo el lenguaje con respecto a la intención de la compañera Rodriguez Veve porque está creando confusión... Lo que busca el proyecto es flexibilizar el proceso de las adopciones, pues esa diferencia entre residente y domiciliado tenemos que tenerlas muy clara no vaya a ser que la jurisdicción se convierta en una en la que cualquiera pueda adoptar por ahí sin control”, dijo para agregar que también hay que aclarar que “el trámite en Puerto Rico se convierta en un negocio”.

¿Tiene los votos?, se le preguntó.

“Yo entendería que sí, pero hay que aclarar eso porque se entiende que está flexibilizando demasiado el proceso de adopción. Se acordó que el jueves se aclara, se enmienda si hay que enmendarse y se baja a votación”, sostuvo el portavoz de la mayoría.