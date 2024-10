Con Voto2024, Primera Hora recorre todos los municipios de Puerto Rico para conocer el sentir de los ciudadanos antes de las elecciones generales. Cuáles son sus mayores preocupaciones y qué acciones toman los alcaldes y alcaldesas ante los problemas expuestos, lo leerás en nuestra edición impresa y en primerahora.com

Cataño. De manera general, la labor del alcalde Julio Alicea Vasallo fue elogiada por los catañeses entrevistados al azar por este diario en un sondeo informal, pero dejaron saber de situaciones que necesitan atención, tales como deficiencias en el transporte público, pobre alumbrado de las calles, o la inundación de un patio.

Carlos Vega Colón alabó la situación del municipio en general, pero sostuvo que “a mí me gustaría que arreglaran el alumbrado (público)”.

“Muchas calles aquí están bien oscuras. Hace falta mucho más alumbrado”, reclamó.

Carlos Vega ( Suministrada )

Opinó que el municipio cuenta con empleados capacitados, incluyendo electricistas, que podrían ocuparse -al menos- de arreglar el alumbrado de algunas vías.

Por otro lado, Vega Colón destacó el buen trabajo que está haciendo el municipio en el Centro de Envejecientes Wilson Ramos, donde ofrecen a adultos mayores desayuno y almuerzo, así como juegos de mesa y otras actividades recreativas.

En tanto, el empresario Dionis Santana, del negocio La Guachapita, indicó que “no tenemos muchas preocupaciones; él (alcalde) está haciendo cosas buenas”, pero pidió que “haya más flexibilidad hacia nosotros los comerciantes, un poco más de acceso, que se nos escuche de vez en cuando, pa mejorar el pueblo”.

Dionis Santana ( Suministrada )

Propuso que el municipio sostenga más reuniones con los comerciantes, para buscar maneras en que pueda ayudarlos, como por ejemplo “un fin de semana cerrar esta calle (frente al malecón), para dar más acceso a la gente y tratar de traer más el turismo de San Juan para acá”.

“Podemos llegar a un ‘happy medium’, porque no todo se le puede dejar a la alcaldía, obviamente. Pero entre los dos colaborando, pues (se puede)…”, afirmó.

Una joven, que se identificó solo como María, sostuvo que el municipio “está haciendo una labor buena en aspectos generales”, pero denunció dificultades con el transporte público, tanto de los “trolleys” como de las guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA). De hecho, al momento de la entrevista llevaba bastante tiempo esperando en una parada junto a otra decena de personas, entre las que había niños y adultos mayores.

“Yo diría que podríamos mejorarlo contratando personas eficaces, que tengan empatía con las personas mayores, y con las personas en general”, sugirió.

De manera similar, un joven que se identificó como Alexis lamentó la situación del servicio, reclamando que “tendría que mejorar el transporte de las guaguas”, pues “hay personas que tienen sus responsabilidades y a veces uno tiene que esperar dos horas, tres horas, cuatro horas”, aunque su reclamo estaba más dirigido al servicio de la AMA, que al de los “trolleys” del municipio.

Así luce el centro de transferencia de Cataño. ( Suministrada )

Sugirió que se mejore el servicio de transporte público “con más choferes y más guaguas públicas”.

Mientras, Mercedes Vázquez denunció que enfrenta una situación de inundaciones en el patio de su casa, en la calle Amparo del casco urbano, donde “se me está llenando de agua del vecino, de acá, de acá, y se me llena to el patio. Se me llenó hasta el segundo escalón”.

Indicó que estuvo llamando al municipio por meses en busca de ayuda e incluso llevó la situación ante el alcalde, y finalmente a la fecha de esta entrevista habían enviado a alguien, pero “el muchacho dijo que era difícil, que si iba a mandar otro supervisor y qué se yo qué, pa investigar a ver dónde es… y todavía estoy esperando”.

Sugirió que el municipio, más que prometer, envíe de una vez al supervisor para que atienda el problema de la inundación.

