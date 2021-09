La crisis provocada por el repunte de casos de COVID-19 en Puerto Rico ha suscitado que al día de hoy haya tres hospitales de la isla que no estén aceptando a pacientes infectados con el virus, al tiempo que el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, advirtió que “las mortalidades, lamentablemente, no van a bajar en estos días”.

La información trascendió en una conferencia de prensa en la que se enfatizó sobre la importancia de que los médicos primarios ofrezcan el tratamiento de anticuerpos monoclonales entre personas que hayan arrojado positivo al virus, particularmente, si son mayores de 65 años o tienen alguna condición crónica.

El informe del miércoles de la agencia sanitaria reportó 21 muertes adicionales relacionadas a la enfermedad infecciosa. Mientras, se registraron 458 hospitalizaciones, incluyendo 41 pediátricos. Además, hay 124 adultos y un menor en cuidados intensivos. De los adultos, hay 94 conectados a un ventilador.

Según Mellado, la ocupación de hospitales en términos generales está en un 63%, mientras que las unidades de cuidado intensivo están ocupadas en un 62%.

“Hay tres hospitales que no están recibiendo pacientes con COVID porque están llenos”, acotó el secretario de Salud.

Se le preguntó cuáles eran las clínicas, pero el funcionario respondió que “no me gustaría decirlo”.

Acotó que el escenario en los hospitales más que una limitación de camas, es a causa de la falta de personal. “Ahora mismo también se están recibiendo muchos pacientes que no son de COVID porque están atendiendo otras condiciones”, recordó.

De otra parte, Mellado advirtió que las muertes por COVID continuarían en aumento.

“Las mortalidades, lamentablemente, no van a bajar en estos días. Lo tengo que decir y para mí es difícil porque decir que hay 21 muertes es lamentable... decir que hay una sola muerte es horrible. Este tema no me gusta pero, lamentablemente, es lo que va a ocurrir”, dijo apenado.

Agregó que el comportamiento del virus es igual que cuando comenzó la pandemia. “El paciente se hospitaliza, no responde a tratamiento, llega a intensivo y, lamentablemente, pasa lo que pasa. Y hemos dicho que una persona vacunada con su sistema de salud inmunocomprometido y mayores de edad, es complicado también”, expresó Mellado.

A la congestión en clínicas hospitalarias se suma otra complicación: hay escasez de medicamentos como el Remdesivir, un agente fármaco utilizado para bajar la carga viral del paciente con COVID-19, y el Tocilizumab, el cual se utiliza en combinación con corticosteroides como tratamiento para la enfermedad en niños y adultos.

Precisamente, El Nuevo Día publicó este miércoles denuncias de médicos como el infectólogo Miguel Colón, advirtiendo sobre la limitación de este tipo de medicamentos, así como de reactivos para la realización de pruebas diagnósticas del virus.

“Sí sé que hubo escasez del Remedesivir, específicamente y lo que hicimos es que como en Salud tenemos Remdesivir lo enviamos a los hospitales que lo necesitan en calidad de préstamo y cuando les llegue lo devuelven y así estamos cubriendo esa parte”, acotó Mellado al aclarar que la limitación del producto, como ocurre con las pruebas de antígeno, es una situación ocurrida a nivel de todo Estados Unidos.

Destacó, además, que la escasez no ha provocado que se haya tenido que dejar de ofrecer el tratamiento a algún paciente. “Se ha podido resolver”, insistió.

De otra parte, Mellado dijo que en los pasadso días ha aumentado el número de vacunas administradas. “Actualmente, estamos en 8,000 vacunas al día”, dijo sobre la cifra que se ha duplicado en comparación con las inoculaciones que se realizaban hace un mes.

Según datos de la agencia, en Puerto Rico hay 2,386,987 personas hábiles (12 años o más) para vacunarse y de estas el 83.8% tienen al menos una dosis, mientras que el 73% completó la serie requerida.

En términos de población total, hay un 62.1% de personas completamente inoculadas y un 73.1% con al menos una dosis.

Impulso al tratamiento de anticuerpo monoclonal a través de clínicas externas

Todo este panorama de incertidumbre ante la capacidad de facilidades médicas, el aumento en hospitalizaciones y el alza en fallecimientos, ha llevado al Departamento de Salud a impulsar mediante unas clínicas externas temporeras el uso de tratamiento de anticuerpo monoclonal como estrategia para disminuir el riesgo de gravedad de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2.

Serán 21 los centros ambulatorios alrededor de la isla ofreciendo el tratamiento de manera gratuita y a personas que cumplan con los criterios, incluyendo uno que estará ubicado en los predios del Hospital HURRA (Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnau), en Bayamón, donde se llevó a cabo una conferencia de prensa.

“Este es un tratamiento que promete una mejoría en los pacientes, reduce los riesgos, evita las complicaciones y contribuye a la función comunitaria. Confiamos en este centro de tratamiento que comenzará a operar a partir de mañana pueda resultar exitoso y muchas personas reciban acudan a nuestro llamado”, expresó el Secretario, quien estuvo acompañado del alcalde del Municipio de Bayamón, Ramón Luis Rivera.

El centro operará, a partir de mañana, en un horario fijo de lunes a viernes, desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

El tratamiento es administrado a pacientes mayores de 12 años, pacientes inmunocomprometidos, con un resultado positivo a COVID-19 dentro de los diez (10) días desde el comienzo de síntomas, entre otros requisitos que se evalúan.

“El Municipio ha colaborado incansablemente con diversas iniciativas, en su empeño por bajar la incidencia del COVID en nuestra ciudad. Por eso agradecemos y reconocemos la importancia de este tratamiento preventivo (Monoclonal), que promueve hoy Salud, el cual estará más accesible a los ciudadanos y que administrado en el momento correcto, puede salvar la vida de pacientes diagnosticados con COVID. De igual forma, solicitamos a los residentes de Bayamón y de pueblos aledaños, que rieguen la voz y pregunten a su médico sobre este tratamiento de ser diagnosticados con COVID”, dijo por su parte Rivera.

Para los pacientes que residen fuera de la zona metropolitana, tienen los siguientes centros como alternativas alrededor de la isla: Advanced Infusion Center, Administración de Servicios Médicos (ASEM), Ashford Presbysterian Hospital, Best Option, Hospitales HIMA de Bayamón, Caguas, Cupey y Fajardo. También en el Hospital Bella Vista, Hospital Cardiovascular, Hospital Menonita en Aibonito y en Caguas, Hospitales Pavía de Arecibo, Santurce y Yauco; Hospital San Francisco, Hospital Universitario UPR Carolina, Mayagüez Medical Center, Optima Health y San Jorge Children’s Hospital.

De acuerdo con estudios científicos, el tratamiento puede reducir la tasa de hospitalizaciones hasta un 70% si se administra previo a padecer síntomas severos.

Por lo tanto, los anticuerpos monoclonales deben de administrarse lo antes posible después que surjan los síntomas y luego de dar positivo a la infección.

En el periodo que comprende de enero a agosto se han administrado 724 REGEN-Cov y 627 Bamlanivimab.

Precisamente, el 2 de septiembre de 2021, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, siglas en inglés), autorizó retomar el uso de Bamlanivimab y Etesevimab, administrado de manera conjunta, cuyo uso se había suspendido hace cinco meses, mientras se evaluaba su eficacia a contagios con las variantes de COVID-19 que están circulando, incluida la Delta.

Asimismo, este otro tratamiento consiste en la combinación de dos anticuerpos, casirivimab e imdevimab. Esta combinación de anticuerpos monoclonales, llamado REGEN-VOV2 obtuvo una autorización de uso de emergencia.