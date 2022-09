El secretario de Salud, Carlos Mellado, afirmó este jueves que “se creó un pánico totalmente innecesario” al trascender que la sala de parto y la unidad de cuidado intensivo neonatal del Hospital HIMA San Pablo, en Fajardo, ya no operarán.

Justificó, de inmediato, su expresión, al comentar que el hospital Caribbean Medical Center, en Fajardo, tiene cuatro salas de parto y tiene contratados a los dos ginecólogos “que más partos hacen en la región”.

También informó que cuando se inaugure el nuevo hospital de Vieques habría otra sala de parto.

“El Departamento de Salud cuenta con un contrato de helicóptero, ambulancia aérea y un contrato de avión. Si hay alguna emergencia en labor de parto, puede llegar a bajarlo en diez minutos”, soltó durante una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza.

Las expresiones las hizo Mellado el mismo día que el HIMA San Pablo culminó sus servicios de parto y atención a los bebés que requieren cuido intensivo.

Cuando se le confrontó a Mellado con su afirmación del “pánico innecesario”, el secretario de inmediato bajó el tono y aceptó que las mujeres embarazados podrían sentirse nerviosas por este cierre. Pero, aclaró la información que alegó se había dado de manera incorrecta y que creó el alegado pánico.

“Cuando me refería a pánico es que, si yo fuera mujer, estuviera embarazada, estuviera en mi casa, estuviera ya a punto de parir, pues me da, claro que me va a entrar ansiedad y me va a entrar un pánico, porque lo que dijeron fue que no había sala de parto hasta llegar a Carolina”, sostuvo.

Mellado afirmó que lo que sí le preocupa es que en la Isla hay 67 ginecólogos obstetras. Comentó que están reforzando en las residencias para que se puedan desarrollar más médicos en esta especialidad.