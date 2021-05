El secretario Carlos Mellado exhortó el miércoles a sus empleados a “no participar del Departamento de Salud” si no están de acuerdo con su nueva política pública para la agencia salubrista del País.

Sus expresiones surgieron luego que anunciara la creación de dos nuevas estructuras organizacionales y nombrara a Iris Cardona como la principal oficial médico y a José Becerra como el principal oficial de epidemiología.

La sombrilla que dirigirá la pediatra integrará la Oficina de Vacunación, la Oficina de Tratamiento de Anticuerpo Monoclonal, el Laboratorio de Salud y la Oficina de Preparación y Coordinación de Respuesta en Salud Pública (BioSeguridad). Mientras, la segunda estará compuesta por: el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC), el Sistema de Vigilancia Epidemiológica COVID-19 en las Instituciones Educativas, la Iniciativa COVID-19 Patronos, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica COVID-19 en Aeropuertos y Puertos y la Iniciativa de Salud de Adultos Mayores.

PUBLICIDAD

“Voy a hacer una advertencia, no es una amenaza, aquella persona que no le guste, que entienda que yo esté haciendo un disparate, que yo voy a esconder estadísticas, que esto no va a funcionar, tiene todo el derecho de no participar del Departamento de Salud. Lo que no tiene derecho es a cuestionar la integridad de los profesionales del Departamento, de la base de datos y transmitirle al pueblo que la data no es confiable y que de ahora en adelante vamos a esconder estadísticas. Eso no lo voy a permitir y esa persona no tiene cabida aquí”, manifestó tajantemente el funcionario.

Una de las controversias de las nuevas estructuras surgió el pasado lunes luego que saliera a luz una carta enviada por Mellado en la que eliminaba como una oficina independiente al Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC), fundado por la epidemióloga Fabiola Cruz López.

“Aquí no se ha desmantelado absolutamente nada. Aquí lo que se está haciendo es una estructura gerencia para poder optimizar los recursos y poder llevar una sola voz al pueblo de Puerto Rico”, aseguró el secretario, quien fue confirmado el pasado 10 de mayo por el Senado.

Según explicó el titular de la agencia, las nuevas estructuras buscan salvaguardar la llegada de más fondos federales y crear un andamiaje que funcione efectivamente para la vigilancia de otras enfermedades y pandemias futuras. Además de promover la salud y prevenir enfermedades.

“El Sistema de Rastreo Municipal, que es el que está en controversia, va a poder seguir haciendo sus modelos, sus análisis y sus estadísticas, pero tiene que ser basados en una estructura gerencial, que le responda a Salud y que, con los fondos federales, nosotros podamos robustecer el Departamento para que cuando acabe el COVID-19 podamos hacer lo mismo con todas las condiciones que en Puerto Rico tenemos”, aseveró.

PUBLICIDAD

“A los alcaldes, que tengan seguro que para mí unas de las cosas más prioritarias es mantener ese sistema de rastreo en los municipios. Jamás en la vida a mí se me ocurriría quitar un sistema de rastreo”, agregó Mellado.

El funcionario indicó que este cambio es “final y firme”, que no tendrá un tiempo de probatoria y que no se retractará si las sombrillas no funcionan.

“Estos son mis cuatro años y yo voy a establecer mi política pública”, manifestó.

No descartan despidos

Por otro lado, Mellado no pudo asegurar categóricamente que esta reorganización no conlleve el despido de empleados del Departamento.

“En estos momentos, nosotros no tenemos razón alguna para hacer despidos. Ciertamente, tenemos que evaluar algunas posiciones. Aquí nadie tiene posiciones fijas. Aquí esto se tiene que evaluar. El doctor Becerra tiene todo el criterio específico para establecer qué es lo que va a necesitar. Mi ánimo no es de despedir a nadie. Es de conciliar”, indicó el secretario.

Asimismo, hizo un llamado a los empleados que se sientan inconforme con los cambios implementados a expresarlo en las reuniones que sostienen en el Departamento.

“La ropa sucia uno la lava en la casa. Nunca en la vida yo he ido por encima del criterio individual de cada persona. Yo siempre lo voy a respetar. Lo que necesito es que se integre al Departamento de Salud”, apuntó.

Además, criticó a las personas de su agencia que han filtrado información de la agencia a los medios de comunicación y a los que han cuestionado los estándares que utilizan para proporcionarle los datos estadísticos a la ciudadanía.

PUBLICIDAD

“Aquí no puede haber un doble mensaje. Es inaceptable. Cuestionar a Salud en sus estadísticas, hacer entender como que se van a tapar estadísticas, ¿por qué razón Salud querrá tapar estadísticas? La realidad es la realidad... Aquí vamos a trabajar en orden. Siempre he respetado las discrepancias y las diferencias de criterio porque no soy quien para cuestionar el criterio de nadie. Ese no es mi estilo. Pero no voy a permitir que se cuestione la integridad de Salud”, mencionó.

“El peor momento de nuestra historia”

El jefe de Salud también reconoció el complicado panorama al que se están enfrentando los puertorriqueños.

“El pueblo de Puerto Rico está pasando por el peor momento de nuestra historia. Momento en el que tenemos una gran cantidad de fallecidos. Un momento en el que tenemos un montón de personas que han sido enfermas. Un momento donde muchas personas son aisladas en hospitales y que no pueden ver a sus familiares. Es un momento en el que hay que traer paz y sosiego al pueblo de Puerto Rico”, dijo.

Sin embargo, expresó que está de acuerdo en que el gobernador Pedro Pierluisi flexibilice la orden ejecutiva que busca prevenir la transmisión del COVID-19 en el archipiélago borincano. Se espera que mañana el mandatario del País realice el anuncio de las modificaciones al estatuto.

“Es un momento en el que hay que decirle al pequeño comerciante que perdió su negocio: ‘vamos a establecer unos protocolos, unos sistemas de vacunación, un sistema de tratamiento monoclonal, un sistema de vigilancia para que puedas regresar a tu trabajo’. Todo lo que se hace no es para cerrar a Puerto Rico, es con miras a proteger a la población y rápidamente, tan pronto tengamos una oportunidad, avanzar en la pandemia y llegar a la normalidad”, argumentó.