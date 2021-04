El designado secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, expresó en la noche del sábado que no acogió “recomendación alguna” que promueva el cierre de escuelas que operan en modalidad presencial tras el alza en casos de COVID-19.

La Colación Científica, nombrada por el gobernador Pedro Pierluisi, recomendó ayer, viernes, reforzar las restricciones ante el repunte de contagios del coronavirus SARS-CoV-2. El ente pronostica, de continuar el patrón, un aumento en las muertes la semana que viene y, para finales de abril, podrían registrarse sobre 1,600 casos y unas 16 muertes diarias.

“El Departamento de Salud no ha acogido recomendación alguna que promueva el cierre de las escuelas en Puerto Rico. Las escuelas, tanto públicas como privadas, son seguras. Constantemente, las escuelas son monitoreadas por el Sistema de Vigilancia y, al día de hoy, no se ha registrado ni un solo brote por COVID-19 en un plantel escolar. Por lo tanto, no se justifica el promover el cierre de todas las escuelas en Puerto Rico”, expresó el funcionario en declaraciones escritas a la prensa.

El gobierno reportó hoy, en su informe mañanero, cinco nuevas muertas por COVID-19, 622 casos positivos con pruebas moleculares, 259 casos probables detectados a través de pruebas de antígenos, 638 casos sospechosos a través de pruebas serológicas positivas, 250 hospitalizaciones y 27 personas en ventilador.

Primera Hora le preguntó a la portavoz de prensa de la agencia salubrista del País, Lisdián Acevedo Román, a qué se debían las expresiones de Mellado, pero no se ha recibido respuesta.

Según el titular designado de Salud, los protocolos de las escuelas son “rigurosos”, el personal educativo “está vacunado” y el monitoreo “está siendo efectivo a la hora de detectar casos”.

“Inclusive, hemos sido diligentes al divulgar semana tras semana los municipios con alto nivel de transmisión comunitaria y hemos promovido estrategias enfocadas en minimizar los riesgos”, mencionó.

Esta semana, 14 municipios reflejaron una alta transmisión comunitaria de COVID-19, por lo que las escuelas en esos pueblos deberán permanecer en modalidad virtual.

“Nuestras acciones son consistentes con los datos y continuaremos siendo firmes cuando tengamos que tomar medidas para salvaguardar la salud de nuestro pueblo, en especial la de nuestros estudiantes. No es momento para bajar la guardia, pero tampoco es momento de hablar de cerrar las escuelas, siendo ese el lugar en que más protocolos tenemos en este momento”, dijo.

Aunque Pierluisi reconoció esta semana el aumento en los casos de COVID-19, de cara a los días festivos de primavera decidió no hacer cambios a la orden ejecutiva vigente que busca prevenir la transmisión del SARS-CoV-2 y que estará vigente hasta el 11 de abril.

La orden ejecutiva vigente permite la ocupación de un 50% en restaurantes y mantiene un toque de queda entre 12:00 de la noche a 5:00 de la madrugada.