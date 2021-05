El secretario Carlos Mellado López anunció en la tarde de hoy, miércoles, una nueva estructura organizacional del Departamento de Salud.

Entre estos cambios, el funcionario nombró a Iris Cardona como la principal oficial médico de la agencia sanitaria.

La médico pediatra estará encargada de crear “toda la política pública” de la agencia, basada en ciencia, explicó Mellado López en conferencia de prensa.

Cardona será el enlace entre Salud y todo el componente clínico del País.

“Ha sido la artífice de todo el programa de vacunación. Si tenemos tantos pacientes vacunados es gracias a la doctora Cardona”, expresó el secretario.

Asimismo, Mellado nombró a José Becerra como el principal oficial de Epidemiología de Salud, que integrará todos los programas de vigilancia. Su trabajo será ad honorem.

Becerra es un matemático y epidemiólogo egresado de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Además, es un epidemiólogo retirado de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Entre sus prioridades está “poder revisar los protocolos que ubican a los municipios en diferentes franjas de riesgo”.

“Yo vengo de la perspectiva de que las escuelas deben ser lo último que se cierra y lo primero que se abra en una pandemia”, explicó. Además, buscará “recalibrar” las métricas para permitir la apertura de escuelas “más rápida en los municipios”.

Otra de sus prioridades será “poder integrar los diversos sistemas de vigilancia epidemiológica que tiene el Departamento, no solamente en el área de COVID-19. Amerita que se coordinen y que se vaya con una solo voz al secretario”.

Bajo su jefatura estarán los programas de Vigilancia de Escuelas, COVID Patrono, Iniciativas de Adultos Mayores y Vigilancia de Aeropuerto.

También, presentó a Eduardo Zavala como el secretario auxiliar de Planificación y Desarrollo. El funcionario posee un bachillerato en ingeniería en Desarrollo Socioeconómico de la Universidad Agrícola El Zamurado en Honduras.

La conferencia de prensa fue pautada para las 4:00 de la tarde en el Salón Guillermo Arbona de la agencia salubrista del País.

La convocatoria surge luego que el pasado lunes saliera a luz una carta enviada por Mellado López en la que eliminaba como una oficina independiente al Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC), fundado por la epidemióloga Fabiola Cruz López y que su labor para prevenir la transmisión del COVID-19 ha sido avalada por organismos locales e internacionales.

“Efectivo el 17 de mayo de 2021, el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos que usted dirige estará ubicado bajo la Oficina de Epidemiología e Investigación, respondiendo usted a la Dra. Encijar Hassan Ríos”, lee la misiva con fecha del 14 de mayo y dirigida a la actual directora del SMICRC, Yonaica Plaza Santiago.

Mellado no anunció públicamente este movimiento sorpresivo hasta horas después de que saliera a la luz la misiva.

“Hace semanas comenzamos el diálogo con los diferentes programas en respuesta a COVID-19 para alinear los esfuerzos y así fortalecer la estructura regional y central del Departamento de Salud. La intención no es restar sino unificar los equipos para lograr mayor eficiencia”, escribió el funcionario en su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo, indicó que también estarán bajo la Oficina de Epidemiología e Investigación los programas de Vigilancia de Escuelas, COVID Patrono, Iniciativas de Adultos Mayores y Vigilancia de Aeropuerto.

“Se necesita un liderado adecuado”

Posteriormente, Cruz López avaló en una serie de tuits el proceso de unificar las vigilancias. No obstante, destacó que, si no existe un buen liderato, serían movimientos contraproducentes.

“Es lo que hemos querido siempre (la unificación). Esto salvará vidas y proveerá una base más sólida para establecer política pública. También creo que para hacerlo se necesita un liderado adecuado”, escribió.

“Durante este pasado año no hemos visto ni un solo informe descriptivo de la oficina de epidemiología con relación a sus vigilancias de COVID-19 en hospitalizados, cárceles, personas sin hogar, muertes, entre otros. Información que era importante para conocer el perfil de poblaciones a riesgo, y nos permitiera hacer política pública. El liderato no ha cambiado. Desde que se creó SMICRC he creído fielmente que es un sistema fuerte e importante para el Departamento de Salud, y que necesita institucionalizarse, como se está haciendo ahora”, añadió.

La epidemióloga resaltó que, desde el comienzo del SMICRC como una respuesta independiente de la oficina de epidemiología, intentaron colaborar, pero “la comunicación era pobre y sus vigilancias no permitían la integración”.

“La información del trabajo realizado por los sistemas municipales siempre ha estado disponible para cualquier división, no así a la inversa. Ya se ha dado el paso a la unificación, y eso es grandioso. Ahora bien, tengo mucha fe y esperanza de que podamos lograr ese liderato adecuado, porque de otra forma sería una movida contraproducente. Hay personas maravillosas en esa división. Se necesita un liderato que de paso a trabajar con amor y no oprimidos”, sostuvo Cruz López.