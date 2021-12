La pérdida de población que reflejó el censo de 2020 en Puerto Rico provocará nuevos cambios en el mapa de los ocho distritos senatoriales y 40 representativos, coincidieron ponentes en una primera vista pública de la Junta Constitucional de Redistribución Electoral, que sesionó hoy en el Tribunal Supremo.

Ciales y Las Marías podrían pasar al distrito senatorial de Ponce y Juana Díaz al distrito senatorial de Guayama si se acogen algunas de las propuestas que desfilaron en la audiencia, convocada por los integrantes de la Junta, la jueza presidenta del alto foro judicial, Maite Oronoz Rodríguez, Edwin Mundo Ríos, en representación del Partido Nuevo Progresista (PNP) y Ferdinand Mercado Ramos, en representación del Partido Popular Democrático (PPD). Los partidos minoritarios y emergentes no están representados en el organismo, creado por la Constitución de Puerto Rico, pues no tienen legisladores de distrito, ni controlan alcaldías.

PUBLICIDAD

A juicio de Mundo Ríos los nuevos cambios en la redistribución electoral no serán grandes, pero en opinión de Mercado Ramos algunos podrían ser significativos. La nueva redistribución electoral con vigencia hasta 2028, estaría lista para el verano del 2022, mientras los portavoces del PNP y PPD dijeron que esperan lograr consenso en las modificaciones. De no ser así, sería la Jueza Presidenta la que determine la configuración del mapa de los distritos senatoriales y representativos de cara a las elecciones generales de 2024.

Según los datos del censo, el distrito de Ponce es el más afectado por la merma poblacional con 394,505 habitantes (3.88 por debajo del nivel promedio), mientras Mayagüez y Arecibo, están por encima del nivel, con 430, 410 (4.79) y 427,945 (4.19), respectivamente. Para efectos de la redistribución el nivel promedio de los distritos senatoriales es de 410 mil habitantes.

Uno de los ponentes, Víctor Berríos Sierra, un joven graduado de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR) recomendó pasar a Ciales del distrito de Arecibo al distrito senatorial de Ponce.

En el distrito de Mayagüez, Berríos Sierra propuso mover el municipio de Las Marías al distrito de Ponce para nivelar a Mayagüez.

Otro ponente, el profesor Giovani Boschetti Géigel dijo que los distritos representativos de Ponce 23, 24 y 25 son los más afectados con más del 7% de desnivel poblacional por lo que podría haber muchos cambios a nivel representativo. Agregó que Guayama, a nivel del Senado, es el de menor desnivel y no requiere cambios. Recomendó que San Germán pase al distrito de Ponce.

PUBLICIDAD

El exsecretario de Estado, Kenneth McClintock Hernández, también ponente en la vista, dijo que cinco distritos senatoriales “están casi perfectamente balanceados” y no deben ser tocados a base del censo 2020. “Tienen que concentrar esfuerzos en tres y aún así la diferencia no es tan grande”, indicó McClintock Hernández.

“Sorprendentemente los cambios son básicamente proporcionales. Aunque perdimos casi 500 mil habitantes en este censo, cuando ves los distritos y municipios casi todos perdieron más o menos igual y los que crecieron, crecieron muy poco. Eso nos va a dar la oportunidad de trabajar sin tener muchos cambios y mantener la continuidad entre los municipios y los distritos representativos y senatoriales”, expresó Mundo Ríos.

Mercado Ramos indicó, por su parte, que habrá cambios mínimos en unos lugares y significativos en otros. “Si uno entiende la posibilidad de un cambio de un municipio de un distrito senatorial a otro, puedo entender que es un cambio significativo. Aquí se escucharon propuestas de cambios de Ciales y Las Marías; San Germán. Todo eso está en modelaje en este momento”, indicó el ex Secretario de Estado.

“Tanto el compañero Edwin Mundo como yo, estamos haciendo cada uno sus modelos. Decir ahora los cambios que efectivamente va a sufrir cada uno de los distritos sería aventurarnos a errar porque tenemos que verlo sobre el terreno, tenemos que ver las unidades, los bloques censales que se pueden mover, la vía de comunicación donde vamos a hacer el cambio y si está dentro de los criterios constitucionales. Para nosotros puede ser un cambio muy bueno, pero que no cumpla y tenemos que ajustarlo y volverlo a recrear”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Destacó que los cambios pueden afectar una elección de un distrito senatorial o representativo por lo que “tiene que ser de una manera que se compense, no que cumplamos con el balance poblacional, pero a la misma vez, hagamos un desbalance en términos de la posibilidad de los candidatos de cada uno de esos distritos representativos”.

“Prefiero ver el contexto completo, pero cambios van a haber porque hay distritos senatoriales que tienen más población y de algún lado hay que sacarla y hay otros, que tienen menos, dijo Mundo Ríos.

Mercado Ramos sostuvo que la expectativa es que para junio de 2022 ya tengan listos la mayoría de los cambios, mientras Mundo Ríos expresó que no ve dificultades para que se puedan llegar a acuerdos. “Aquí nadie pretende poner a Culebra en San Juan, eso no se va a poder hacer. Los números, los mapas están y la matemática es cierta, así que aquí no va a haber grandes diferencias”, dijo el asesor electoral PNP para agregar que trabajó en los procesos de redistribución electoral de 2002 y 2010 “y en ninguna de las dos tuvimos que usar al Presidente (del Tribunal Supremo)”.

“Ya llegamos a lo más difícil que es el porciento de diferencia, que veo que hay un poquito de diferencia en lo que pensamos, pero lo dialogaremos”, añadió.

Dijo que preferiría que en esta nueva redistribución municipios no queden divididos, “pero tengo que ver la realidad de lo que tenemos hoy y de lo que vamos a tener con estos números”. Sostuvo que “tampoco es bueno hacer unos cambios drásticos porque traer a Juana Díaz completo a Guayama es difícil porque si tenemos ya algo bastante construido y la gente de esos distritos durante 10 años se acostumbró a una cosa, cambiarlo ahora de momento, por lo menos a mí, no me gustaría”.

PUBLICIDAD

“Los cambios que se hagan serán lo más racionales posibles”, dijo por parte, Mercado Ríos. “Va a haber discrepancias y de alguna manera civilizada la vamos a resolver”, agregó.

Calificó como “bastante completa” la propuesta de Berríos Sierra pues dijo que está dentro del escenario de un 4.5%. “Es la que más se acerca a las expectativas nuestras del 4%”, precisó el portavoz del PPD en la Junta.

Mundo Ríos dijo que no necesariamente acogerían la recomendación de mover a Ciales para el distrito de Ponce, pero indicó que la propuesta de Berríos Sierra tiene “muchos elementos con los cuales podemos llegar consensos”. Dijo que a partir de enero comenzarán a trabajar con los modelos de redistribución.

También presentaron ponencias en la vista, el profesor José Garriga Picó y el ciudadano de Añasco, Raúl Morales Santiago, quien se dirigió de manera virtual.