Aunque parezca increíble muchas personas –en su mayoría estudiantes, jóvenes, mujeres y madres solteras- trabajan por un salario a base de propinas de apenas $2.13 la hora y cuando no reciben el aguinaldo, como parte de sus labores, sus patronos vienen obligados por ley a igualar la diferencia con el salario mínimo, pero estos trabajadores y trabajadoras alegan que la compensación no siempre se les honra.

Son meseros, corredores en restaurantes, bartenders, ayudantes en salones de belleza, camareras y aquellos que trabajan en Carwash, entre otros. Organizados en un grupo denominado, Justicia Salarial, compartieron sus reclamos hoy en un foro virtual y mañana lunes, a la 1:00 de la tarde, se congregarán en el lado sur del Capitolio. Dos medidas legislativas (Proyecto de la Cámara 1133 y Proyecto del Senado 754) atienden el tema de los empleos a base de propinas a fin de equiparar los ingresos con el salario mínimo estatal de $8.50 la hora.

PUBLICIDAD

“Queremos visibilizar nuestra condición de trabajo que tiene más de 31 años y que las compañeras -porque la gran mayoría son mujeres puedan- contarle a la Asamblea Legislativa que les ha ignorado durante 31 años, cuál es nuestra realidad, que es necesario un cambio lo antes posible y porque llevamos 31 años con unas condiciones de trabajo muy precarizadas”, dijo a Primera Hora, Randiel Negrón portavoz de Justicia Salarial.

Indicó que el grupo se creó hace alrededor de cuatro meses, tras la aprobación de la Ley 241, conocida como Ley de Salario Mínimo en Puerto Rico. “Esa ley que aumentó el salario mínimo estatal de $7.25 a $8.50 este año con expectativas de llevarlo a $10.50 para 2024, en términos prácticos dejó fuera del salario mínimo completo, a las personas que trabajan a base de propinas”, sostuvo Negrón.

El joven de 24 años, un mesero que ha sufrido en carne propia este sub salario y ha llegado a tener dos trabajos para sobrevivir, narró como con su apretada situación económica pudo completar con becas un bachillerato en Relaciones Laborales en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y luego con préstamos y ayuda de familiares, hizo una maestría en el área laboral en Asturias, España. En agosto espera comenzar una carrera en Derecho en Puerto Rico.

Explicó que la ley establece, que, si en combinación con las propinas no se llega al salario mínimo estatal, que ahora es de $8.50 en Puerto Rico, el patrono lo tiene que completar. “Nuestra demanda es que esto no siempre es así, el patrono muchas veces incumple. Nuestro objetivo siempre fue primero que todo, estudiar el tema y llevar una lucha que desembocara en la enmienda de esta ley para la aplicación del salario mínimo completo a las personas que trabajan a base de propinas, que los patronos paguen el salario mínimo completo independientemente si la persona recibe o no propinas”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Dijo que el Proyecto de la Cámara 1133, alude a un estudio del Departamento del Trabajo Federal, entre los años de 2010 y 2012, que abarcó a más de 9 mil restaurantes y reflejó que el 84 por ciento incumple una o en más de una ocasión al año con la obligación jurídica de completar el salario mínimo federal o estatal, el que sea mayor.

“Ellos saben que tienen la obligación en ley, pero en la práctica eso se queda en el papel”, reclamó Negrón.

No pudo dar números de cuántas personas en Puerto Rico tienen trabajos cuyos salarios son a base de propinas, pero dijo que son muchos. “El censo federal refleja que en Puerto Rico hay sobre 10 mil personas que trabajan como meseras o bartenders. No sabemos cuántas personas trabajan a base de propinas porque es un público muy diverso. Ahí hay que incluir a los croupiers, a muchas empleadas de los salones de belleza, empleados de car wash y otros”, indicó.

Dijo que un dato que tampoco tienen y que se debe investigar es cuántas de las personas que trabajan a base de propinas en Puerto Rico “cobran un sub salario de $2.13 porque la diferencia entre $2.13 y $8.50 la hora es mucha y tenemos empresas que pagan $2, $3, $4 y $5 la hora”.

Mencionó como ejemplo, que en Puerto Rico “hay muchos restaurantes que pertenecen a una misma cadena y la gran mayoría de los restaurantes de cadena y los que se encuentran en los centros comerciales paga $2.13 la hora”.

PUBLICIDAD

“Este servidor ha trabajado por muchos años en una de esas cadenas y tenemos compañeras en nuestro grupo que trabajan en estas cadenas y confirmamos que les pagan $2.13, sub salario que se generó en 1991 cuando entró en vigor el salario mínimo federal de $4.25 la hora”, dijo para agregar que, según la ley, en aquel entonces, las personas que reciben propinas cobraban el 50% del salario mínimo federal. “Desde el 1991 estamos con ese salario de $2.13 la hora. En el 1996 se aumentó el $4.25 a $5.15, pero el Congreso eliminó la cláusula del 50% y lo mantuvo congelado en $2.13″, sostuvo Negrón.

“Ya siete estados han dado el paso de eliminar completamente el sub salario mínimo de estas personas y tienen resultados positivos, de aumento en ventas en restaurantes, no solo grandes, aumento en propinas, reducción en hostigamiento sexual, en acoso laboral, aumentos en trabajos a tiempo completo, para nuestra economía sería sumamente beneficioso en unirnos a esos siete estados”, reclamó el joven.

Destacó que en estos empleos poco remunerados se da “mucho el acoso laboral y hostigamiento sexual”.

Mencionó que estudios en Estados Unidos reflejan que con la pandemia el 84 por ciento de las personas que trabajan a base de propinas reflejó reducción en el ingreso por propinas, mucho más del 50%.

“Lo que nosotros queremos es que las personas que trabajan a base de propinas tengan una idea fija de cuánto van a hacer en la semana. Si yo trabajo 20 horas esta semana, sé que tengo $8.50 por 20 y con eso, yo sé que tengo seguro el pago del teléfono o el pago de la Internet y lo que me haga en propinas, con eso completo para los lujitos que toda persona merece darse en la vida…En todos los trabajos que he tenido a base de propinas mi patrono siempre me ha pagado a base de $2.13 la hora”. reclamó Negrón.

Hoy el grupo Justicia Salarial, que tiene páginas en las redes sociales, realizó un foro virtual sobre los empleos a base de propinas en Puerto Rico.