El Servicio Nacional de Meteorología comenzó esta tarde a emitir advertencias de inundaciones, debido a que inició el periodo de lluvias anticipado.

Además, alertó que desde la 1:20 p.m. “se están desarrollando tormentas eléctricas en algunas zonas de Puerto Rico, por lo que se esperan períodos de lluvia moderada a fuerte que provocarán encharcamiento en carreteras. También es probable que haya vientos en ráfagas y relámpagos frecuentes”.

Las incidentes se registran gracias a los remanentes de una zona frontal y los efectos del calor diurno.

A eso de la 1:53 p.m., el SNM emitió una advertencia de inundaciones para Bayamón, Guaynabo y San Juan hasta las 4:00 p.m. En esta zona se desarrollan tronadas, las que cargan fuertes lluvias y tormenta eléctricas.

El informe establece que se espera que en esta área caigan entre 2 a 3.5 pulgadas de lluvia.