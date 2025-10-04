El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan solicitó con un “por favor” a la ciudadanía a que no acuda a las playas bañadas por el océano Atlántico, debido a que se registra un evento de marejadas muy peligroso.

“¡Por favor, manténgase fuera del agua! Una marejada fuerte del norte, de periodo largo, continuará produciendo condiciones marítimas y costeras peligrosas por los próximos días", destacó la agencia federal en su informe del día.

Los peligros esbozados son olas rompientes altas de entre 12 a 15 pies, erosion costera, inundaciones costeras que podrían afectar carreteras, corrientes marinas que amenazas la vida, y fuerte oleaje para embarcaciones pequeñas de entre siete a 10 pies.

Estas condiciones marítimas peligrosas se esperan hasta este lunes.

Debido a las condiciones, una advertencia de inundaciones costeras está en efecto desde Aguada, en el noroeste, hasta Humacao, en el este, así como a lo largo del litoral costero del norte.

Las áreas más vulnerables, según Meteorología, son la carretera PR-187, entre Piñones y el centro urbano de Loíza; las Parcelas Suárez, Villas del Mar y Villa Cristina en Loíza; Fortuna en Luquillo; Pueblo y Tamarindo en Aguadilla; Barrio Obrero, Pueblo y Jareaito en Arecibo; Las Boca en Barceloneta; Machuca en Manati; Puerto Nuevo en Vega Baja; Ocean Park en San Juan; así como Barrio Espinal en Aguada.

A strong, long-period northerly swell will continue to produce hazardous marine and beach conditions for the next several days. Please STAY OUT of the water!#prwx #usviwx pic.twitter.com/ClPbgmnCAv — NWS San Juan (@NWSSanJuan) October 4, 2025

También está activa una advertencia de fuerte resacas, debido a las olas rompientes de 12 a 15 pies que se registran, así como una advertencia para manejadores de pequeñas embarcaciones para el Pasaje de la Mona y todo el litoral norte de la Isla.

Aunque predominan este fin de semana estas condiciones marítimas peligrosas, el SNM alertó que durante la tarde se esperan lluvias y tronadas, que cargan la lluvia más fuerte y tormentas eléctricas. La zona más impactada será el noroeste, según el informe del tiempo.

“En general, el patrón favorecerá lluvias vespertinas a lo largo de la Cordillera Central y el oeste de Puerto Rico desde hoy hasta el lunes. También podrían llegar lluvias desde El Yunque hacia el área metropolitana de San Juan”, detalla el informe.

Se alertó de posibilidad de inundaciones urbanas y de áreas de pobre drenaje.

También se informó que para este sábado hay un riesgo de calor excesivo. El índice de calor podría superar los 100 grados Fahrenheit.