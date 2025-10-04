El evento de marejadas peligrosas que se registra este fin de semana en la costa norte de Puerto Rico llevó al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, a cerrar al acceso público tres balnearios.

“La seguridad de los bañistas, así como todo aquel que utiliza los balnearios administrados por el DRNA es muy importante para nosotros, por eso y ante los efectos que estamos experimentando con la llegada de la ‘Marejada de los Muertos’ hemos tomado la decisión de cerrar los tres balnearios en la zona norte de Puerto Rico. Esta medida es una de precaución y esperamos que el lunes todo vuelva a la normalidad”, comentó el Secretario mediante unas declaraciones escritas.

Los balnearios clausurados son La Monserrate en el municipio de Luquillo, así como el Javier Calderon Nieves (Cerro Gordo) en Vega Alta y el Manuel ‘Nolo’ Morales, el cual se ubica en el municipio de Dorado.

Desde hace dos día el Servicio Nacional de Meteorología alertó que de la llegada del evento de marejadas que ocasiona olas rompientes de entre 12 a 15 pies, corrientes marinas capaces de arrastrar hasta el mejor de los nadadores hacia mar afuera y ocasionar su ahogamieto, así como erosión costera.

A strong, long-period northerly swell will continue to produce hazardous marine and beach conditions for the next several days. Please STAY OUT of the water!#prwx #usviwx pic.twitter.com/ClPbgmnCAv — NWS San Juan (@NWSSanJuan) October 4, 2025

La agencia meteorológica ha recomendado a los bañistas a no visitar a ninguna playa desde el noroeste hasta el noreste de la Isla.

Estas condiciones marítimas peligrosas prevalecerán hasta el lunes.

Debido a la situación, el secretario informó que “nos encontramos en continua comunicación con las autoridades pertinentes, incluyendo el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), para evaluar cualquier cambio o suceso relacionado con este singular evento”.

Por otro lado, el funcionario recordó que han despachado a miembros del Cuerpo de Vigilantes en la periferia de unas 22 playas y/o balnearios a través de toda la Isla hasta el próximo lunes. El despliegue incluye unos 33 vigilantes por cada turno.