Un evento de marejadas peligrosas, asociado a los huracanes Imelda y Humberto, traerá olas de hasta 15 pies a la costa norte de Puerto Rico, advirtió este jueves Ernesto Morales, coordinador de avisos del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

El riesgo de corrientes marinas y de inundaciones costeras aumentará durante la marea alta, entre 5:00 p.m. y 7:00 p.m., y las peligrosas condiciones marítimas comenzarán a registrarse tan pronto como esta noche.

Morales urgió a extremar precauciones a quienes planeen acudir a las playas este fin de semana.

“Luego de tantas pérdidas de vida a lo largo de la costa de Puerto Rico, no queremos que esto ocurra de nuevo”, enfatizó el meteorólogo a través de una transmisión en vivo por Facebook.

Las marejadas también podrían afectar las costas oeste y este de Puerto Rico, así como las islas municipios de Vieques y Culebra.

“Las condiciones marítimas van a estar extremadamente peligrosas por los próximos cuatro a cinco días, hasta por lo menos el lunes. Incluso, luego del lunes esperamos que más marejadas puedan estar llegando a la costa norte de Puerto Rico”, reiteró Morales.

“El que está en bote, en mar afuera, va a estar viendo que el mar está tranquilo, pero a medida que uno llega a la orilla, donde toda esa energía llega a la costa, vamos a ver las olas rompientes que van a estar generando fuertes corrientes marinas desde esta noche”, explicó.

Morales sostuvo que no se descarta que las marejadas continúen afectando a la isla después del lunes.

Seguridad reforzada en playas

En respuesta al evento de marejadas, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales destacará vigilantes en 23 playas desde hoy hasta el próximo lunes, informó el secretario Waldemar Quiles.

El despliegue incluye 33 vigilantes por turno, quienes atenderán cualquier situación relacionada con las marejadas.

“Consciente de que en estos días las condiciones marítimas son irregulares con la llegada del fenómeno, hemos tomado una serie de acciones preventivas con el propósito de evitar cualquier situación de emergencia. Entre estas, se implementó un agresivo programa de patrullaje preventivo que incluye el destaque de vigilantes en 23 playas y balnearios a través de todo Puerto Rico”, explicó Quiles en declaraciones escritas.

Entre las playas que serán monitoreadas se encuentran Piñones en Loíza; Isla Verde en Carolina; Puerto Nuevo y Cibuco en Vega Baja; así como La Concha, Ocean Park, Marriott Hotel y Atlantic Beach en San Juan.

También habrá presencia de vigilantes en Mar Chiquita en Manatí; Poza del Obispo, y Caza y Pesca Islote en Arecibo; Jobos y El Túnel Guajataca en Isabela; Mameyito en Aguada; Parque Colón en Aguadilla; Ballena en Guánica; Pozuelo en Guayama; Bajo de Patillas en Patillas; Palmas del Mar en Humacao; La Pared y el balneario La Monserrate en Luquillo; Escondida en Fajardo; y Flamenco en Culebra.

“Los vigilantes estamos listos para proveer la seguridad y asistencia que nuestros ciudadanos necesitan ante la llegada de este evento”, expresó por su parte el comisionado del Cuerpo de Vigilantes, Nelson Cruz.