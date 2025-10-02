El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó sobre el monitoreo de una onda tropical que se espera se desplace desde la costa occidental de África hacia el océano Atlántico central en los próximos uno o dos días.

Según el pronóstico, esta onda tropical podría interactuar con otro disturbio meteorológico ubicado en el este del Atlántico tropical.

De producirse esta interacción, existe, por el momento, una baja posibilidad de desarrollo ciclónico lento mientras el sistema se mueva con dirección oeste a oeste-noroeste, a una velocidad de entre 15 y 20 millas por hora.

El CNH le está otorgando por el momento una baja probabilidad ciclónica; cero por ciento en las próximas 48 horas, mientras que para los próximos siete días le da un 20 por ciento.

Por el momento, no representa una amenaza inmediata, sin embargo, las autoridades meteorológicas continuarán vigilando la evolución de este sistema ante su eventual evolución.

La temporada de huracanes en el Atlántico arrancó el pasado 1 de junio y se extiende hasta el próximo 30 de noviembre. Aunque el pico del periódo huracanado en el Caribe es en agosto y septiembre, pudiera verse la formación de sistemas tropicales cercano a las Antillas en octubre.