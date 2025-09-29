La Habana. Al menos una persona ha fallecido en Cuba y miles continúan desplazadas por las intensas lluvias de la tormenta tropical Imelda, que ha dejado inundaciones, deslaves, desbordamiento de ríos y áreas incomunicadas en el extremo oriental de la isla.

Medios oficiales informaron este lunes de la muerte de una persona de 60 años en Santiago de Cuba (este) al desplomarse su vivienda en el reparto Veguita de Galo a causa de las precipitaciones y un corrimiento de tierras.

Según informaciones preliminares, el paso de Imelda ha dejado más de 18,000 evacuados en las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma. Además, 17 poblaciones con un total de 24,000 pobladores quedaron incomunicadas.

PUBLICIDAD

Entre los daños materiales destacan seis viviendas derrumbadas en Guantánamo y los 22 circuitos eléctricos dañados por la caída de postes, impactos de rocas y deslizamientos de tierras.

El diario Granma señala asimismo que se registraron también filtraciones y “daños estructurales” sin determinar en hospitales, escuelas, centros socioeconómicos y en el sector residencial.

Ante la previsión de que se mantengan las lluvias aún este lunes, aunque perdiendo intensidad de forma progresiva conforme Imelda se aleja, Santiago de Cuba y Guantánamo han suspendido las clases “hasta nuevo aviso” en todos los niveles educativos.

Los acumulados de lluvias han llegado a alcanzar los 340 milímetros (o litros por metro cuadrado) en la provincia de Santiago de Cuba y ha superar los 200 milómetros en Guantánamo.

Más inestabilidad

El Instituto de Meteorología (Insmet) explicó en su sexto aviso, publicado en la mañana del lunes, que Imelda se está fortaleciendo sobre Las Bahamas y que ha ido ganando “en organización e intensidad” por lo que “continuará generando inestabilidad” para el oriente de Cuba.

“Este sistema mantiene áreas de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, asociadas sus bandas de alimentación, sobre las regiones central y oriental de Cuba, principalmente en Santiago de Cuba y Guantánamo”, advirtió.

Los meteorólogos cubanos han advertido de que la actual temporada de ciclones en el océano Atlántico, el Golfo de México y el Mar Caribe 2025, vigente desde este 1 de junio hasta el 30 de noviembre será “muy activa”, con la posible formación de ocho huracanes.

Además, han señalado que las probabilidades de que se origine e intensifique al menos un huracán en el Caribe es elevada (75%), mientras que es del 50% para que uno de procedencia atlántica penetre en el Mar Caribe y afecte a la isla.

PUBLICIDAD

En la temporada ciclónica de 2024 dos huracanes golpearon fuertemente a la isla. Uno de ellos -Óscar- tocó tierra como un categoría 1 (sobre 5 en la escala Saffir-Simpson) en la provincia Guantánamo con vientos de hasta 130 km/h, dejando ocho fallecidos, daños a 12,000 viviendas, inundaciones que aislaron comunidades, pérdidas en la agricultura y otros estragos.

El segundo fue Rafael, de categoría 3, que castigó el occidente cubano, mayormente a la provincia Artemisa -con vientos sostenidos de 185 km/h -aunque también afectó a La Habana y Mayabeque- y provocó el colapso total del sistema eléctrico nacional.