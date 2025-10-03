El comisionado del Negociado de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Ángel Jiménez, exhortó a los ciudadanos a no visitar las playas durante este fin de semana debido al riesgo de fuertes marejadas y corrientes marinas.

“El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió sobre las peligrosas condiciones marítimas, con olas de hasta 14 pies, para este fin de semana y principios de la próxima semana. Reiteramos el llamado a los ciudadanos a no visitar las playas, evitemos tragedias”, sostuvo Jiménez.

El SNM informó que las zonas más vulnerables a este evento incluyen toda la zona norte hasta Fajardo y Ceiba. Aguada, Rincón y Culebra también se encuentran bajo advertencia de resacas fuertes. El NMEAD exhorta al público las seguir las siguientes recomendaciones: Evitar visitas a playas durante el periodo de marejadas.

Relacionadas Marejadas peligrosas traerán olas de hasta 15 pies a la costa norte de Puerto Rico

No intentar nadar en aguas con corrientes fuertes.

Seguir las instrucciones de los salvavidas, personal de emergencia y autoridades locales.

Los residentes en zonas costeras deben estar atentos a posibles inundaciones costeras y erosión de playas. Las embarcaciones pequeñas deben permanecer en puerto seguro.

El Negociado se mantiene en comunicación directa con agencias municipales, estatales y federales para monitorear el evento y activar el plan de emergencia, de ser necesario.

Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Arturo Garffer indicó que los Negociados y las zonas operaciones del NMEAD están activos para atender cualquier incidente.