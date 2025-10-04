El fuerte evento de marejadas que se anunció afectará las costas de Puerto Rico durante el fin de semana, ya comenzó a hacer estragos en el litoral costero de Arecibo.

Específicamente, personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, Obras Públicas y la Policía Municipal, tuvieron que trasladarse hasta el cuartel del Negociado de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), en el barrio Islote de Arecibo, para socorrer a los efectivos que se encontraban de turno, luego que el fuerte oleaje alcanzara el estacionamiento, parte del helipuerto y la carretera, obstruyendo el tránsito con piedras y escombros que la marejada arrastró consigo.

El sargento Francisco Cruz, supervisor de vigilancia marítima explicó que la marejada comenzó a incrementar dramáticamente a eso de las cinco de la tarde, y relató que en los predios del cuartel había unas vigas de acero que eran parte del antiguo techo del muelle del cuartel y que estaban en el lugar en espera de ser decomisadas, que fueron arrastradas por las olas hasta el helipuerto del cuartel, obstruyéndolo. “Las vigas que eliminaron del techo de la parte de atrás del muelle de FURA, la marejada la está metiendo en el helipuerto”, explicó.

Añadió que también fue necesario limpiar la carretera desde la entrada de la playa La Poza del Obispo, hasta el cuartel, para que los agentes en turno pudieran sacar sus vehículos. “Estamos evaluando lo que es la marejada porque hay parte de la marejada que está metiéndose al área aledaña del cuartel y estamos evaluando si incrementa, mover nuestros vehículos y la flota oficial a un área verde para que no se afecten”, abundó.

De otra parte, la embarcación que se utiliza para el patrullaje marítimo también tuvo que sacarse a tierra firme debido a la advertencia en vigor para embarcaciones.

De otra parte, el Municipio de Arecibo, que informó sobre la situación en sus redes sociales exhortó a los visitantes a mantenerse lejos de la zona costera durante el fin de semana debido a las marejadas. Vídeos en redes sociales mostraban como las fuertes olas rompían en la orilla y salpicaban la acera del Paseo Víctor Rojas, también conocido como La Marginal de Arecibo.

Precisamente el miércoles, el municipio de Arecibo fue escenario de una vista ocular del Senado debido al atraso en el proyecto para la construcción de un rompeolas en la urbanización Radioville y el Barrio Obrero, dos de múltiples comunidades del litoral costero de Arecibo, aquejadas por el problema de erosión que afecta a esa ciudad.

El Servicio Nacional de Meteorología advirtió ayer que se esperan olas de hasta 15 pies durante el fin de semana, en la costa norte del país.