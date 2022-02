Los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) defendieron hoy el uso de escoltas de la Policía de Puerto Rico, bajo el argumento de que es parte de la política del ente fiscalizador, y al mismo tiempo recordaron que ellos no cobran por el trabajo que hacen en la JSF.

Abordados sobre el tema luego de la 33ra reunión pública del ente fiscalizador, los miembros de la Junta explicaron que tener escoltas responde a un asunto de seguridad, ya que las decisiones que tienen que tomar pueden generar opiniones muy diferentes entre la gente.

“La Junta tiene la política de poner escoltas policiacas para todos los miembros, por el tipo de decisiones que tiene que tomar la Junta, y el potencial de diferencias de opiniones”, comentó Antonio Medina. “Yo no he pedido escoltas, no creo que las necesite todo el tiempo. Pero es un asunto de política de la Junta, y se me pidió que tuviera escoltas policiacas, para que cualquier posible conflicto que surgiera se pueda atender de la manera adecuada”.

El presidente de JSF, David Skeel, confirmó las palabras de Medina y aclaró que esa política de escoltas está desde el primer día que entró en vigor la Junta. Agregó que es una “buena medida” para garantizar seguridad, y admitió que, pese a la negativa de Medina, el resto de los miembros le pidió que aceptara las escoltas.

Por su parte, John Nixon recordó que los miembros de la JSF hacen su trabajo “de cientos de horas en Puerto Rico” de manera voluntaria, y “es importante que podamos hacer nuestro trabajo de manera segura. Antonio (Medina) no quería tener escolta a tiempo completo, pero el resto de los miembros de la Junta le exhortamos a que aceptara”.