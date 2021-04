Tras unas elecciones con múltiples sube y bajas que llegaron hasta los tribunales y un proceso de transición más complicado de lo esperado, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, alcanzó sus primeros 100 días en la silla capitalina describiéndolos como todo un reto tanto a nivel profesional como personal. Aunque, aseguró que era lo que esperaba cuando decidió lanzarse esta nueva faceta en su carrera política.

“Sabía que iba a ser un reto específicamente en términos administrativos. Durante la campaña, antes de la elección había hecho un énfasis en que San Juan necesitaba una administración que estuviese enfocada en atender los problemas del diario vivir de los sanjuaneros y que tuviese menos protagonismo político como tal y yo me he concentrado en eso”, aseguró Romero.

En este centenar de días, Romero establece que se ha enfocado en los aspectos básicos, que entiende estaban descuidados cuando llegó a la poltrona municipal. A su vez, dice estar atendiendo aspectos fiscales inesperados y manejando la emergencia de la pandemia del COVID-19a nivel municipal.

“El trabajo en estos 100 días ha sido de recuperar la ciudad, cosas tan básicas que se han estado llevando a cabo como operativos masivos de recogido de escombros, de basura, reapertura de facilidades que estaban cerradas por problemas eléctricos por mucho tiempo, como el Parque Central, el Natatorio, el Parque Luis Muñoz Marín. Hasta cosas mucho más complejas como ha sido insertar al municipio de San Juan en el sistema de rastreo de casos de COVID-19 como parte de los esfuerzos para buscar la mayor protección de los ciudadanos residentes de nuestra ciudad en el caso del manejo de la pandemia”.

Situación fiscal

Uno de los principales retos que Romero asegura le tocó enfrentar de manera inesperada, es el aspecto fiscal, ya que afirma que la administración saliente dejó un déficit de $33 millones de dólares, un sinnúmero de deudas que no estaban claras al momento de la transición y un presupuesto que no es suficiente para operar lo que resta de este año fiscal.

“Aquí hay un déficit operacional para este año de unos $33 millones de dólares aproximadamente… La parte que no esperaba, porque tuvimos que ir a los tribunales para obligar para que la administración saliente entrara en el proceso de transición, ha sido más bien el manejo de los asuntos económicos del municipio. Aquí por ejemplo la deuda de más de $124 millones de dólares a Retiro para la cual estamos trabajando un plan de pago, pero tiene un impacto en las finanzas porque no se presupuestó el dinero, ni tan siquiera para este año fiscal, a pesar de que hay una obligación legal para eso y que una persona que no lo haga pudiese estar cometiendo un delito, pues eso no se hizo”, expresó el alcalde de la Capital.

De igual forma, Romero enumeró deudas de más de $7 millones de dólares a contratistas y suplidores, aproximadamente $2.5 millones en sentencia que no tienen un plan de pago y una deuda intergubernamental de $19 millones de dólares con ASES y afirmó que fueron “asuntos que no trascendieron durante la transición en su totalidad y eso claro, conlleva unos ajustes y unas restricciones porque este presupuesto fue heredado y hay que hacer los ajustes para el año próximo”.

Asimismo, destacó que el municipio de San Juan tiene sobre $200 millones de dólares de deuda de bono de financiamientos que vencen el año próximo.

“Tenemos que estar en una condición presupuestaria y fiscal que podamos ya sea refinanciar parte de dicha deuda o emitir deuda adicional a unos mejores parámetros para el municipio. Que el municipio pueda pagar sin afectar el pago de nómina de los empleados o la prestación de servicios esenciales. Esa ha sido la parte que la atribuyo al abandono de la gestión administrativa y al desmadre financiero de una administración totalmente ausente en el pasado a estos asuntos”, declaró Romero, quien espera someter su primer presupuesto antes de que finalice el mes de mayo.

Infraestructura

En términos de infraestructura, el alcalde capitalino está enfocado en la rehabilitación de aquellas áreas de San Juan que requieren de mejoras, por lo que en estos primeros 100 días de su gestión dice haber dado paso a la utilización de los fondos federales CDBG-DH.

“Ya nosotros aprobamos una ordenanza para que el municipio pudiese acordar con Vivienda los términos y condiciones para el uso de ese dinero. Ya se comenzó a llevar acabo la aprobación de los primeros proyectos tales como la reconstrucción de la calle Fortaleza, que tiene un costo que podría sobrepasar los $3 millones de dólares, la reapertura de lo que es el Parque Lineal Enrique Marti Coll que conecta el Parque Central Dr. Hernán Padilla con la zona de Hato Rey y la Barriada Las Monjas” explicó el mandatario municipal.

De igual forma, Romero aseguró estar trabajando para que los proyectos en espera de fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) puedan ser puestos en marcha finalmente.

“Estamos buscando adelantar para que podamos poner esos proyectos en vigor este año e iniciar esas reparaciones. Hay sobre $20 millones de dólares para la rehabilitación de nuestro CDT, eso queremos adelantarlo. Del mismo modo, queremos adelantar los trabajos en el Hospital Municipal, en las facilidades deportivas del Coliseo Roberto Clemente y del Parque Central que estamos hablado de sobre $20 millones de dólares que nos puede ayudar a capitalizar en actividad económica importante para el municipio. Esta es parte de la agenda que yo intereso como alcalde que este encaminada, que ya comenzamos a encaminar en estos primeros 100 días, pero que este en la calle el producto del esfuerzo de ese trabajo durante este año”, dijo Romero.

Situación salubrista por la pandemia

Una de las áreas prioritarias para el alcalde de San Juan es el manejo de la pandemia. Al día de ayer (lunes) la Capital tenía una tasa de positividad de 11.2%., por lo que el alcalde entiende que su movida de insertarse en el sistema de rastreo municipal es uno de sus grandes logros en estos primeros 100 días.

“Una de las primeras gestiones que yo quise hacer era insertar a San Juan en el sistema de rastreo de casos de COVID, eso se logró. Incluso, formalizamos acuerdos con epidemiólogos (por $5.2 millones de dólares) para tener nuestras estadísticas que fuesen certeras. También para tener personas que son educadores en el campo de la salud, los monitores que hacen falta para el cumplimiento con todas las regulaciones y con las órdenes ejecutivas y, claro con el manejo de la pandemia”, expresó el alcalde.

En términos de la seguridad y el cumplimiento de las órdenes ejecutivas, Romero entiende que la Policía Municipal ha ejecutado los planes establecidos haciendo también cumplir los códigos de orden público que afirma no se estaban siguiendo. Además, aseguró que la colaboración con la Policía Estatal ha sido fundamental para tratar de manejar las situaciones con turistas en los últimos meses.

“Hemos tenido que intervenir con locales, con turistas. En una cantidad mínima, hemos tenido que intervenir con negocio, ya sea porque están operando en violación a lo que son las restricciones de la orden ejecutiva o después de los horarios de operación de negocios, o en operación de negocios que no están permitidas por la orden ejecutiva y eso lo hemos hecho, se han impuesto multas y eso lo vamos a continuar haciendo. Eso es parte de nuestra responsabilidad. Esa colaboración no existía antes, no se veía la colaboración de la Policía Estatal y la Municipal, trabajando en conjunto con el Departamento de Salud y el Departamento de Hacienda”.

A su vez, el alcalde apuesta a la vacunación en conjunto con la Guardia Nacional como herramienta para combatir el virus y, dado al repunte de casos de estas últimas semanas, afirmó haber suspendido cualquier evento que propicie la aglomeración de personas.

No obstante, una de las metas relacionadas a la pandemia, que no pudo lograr en estos 100 días, fue que se abrieran las escuelas de San Juan a principios de este mes.

“Estábamos listos para abrir las escuelas de San Juan para el 7 de abril, la meta era tener el personal interesado en vacunarse ya vacunado y que tuviésemos la limpieza y materiales adecuados. Pero, viendo cómo va la cosa y gracias a que el municipio hace encuestas con los padres, llegamos a la determinación de continuar y finalizar este semestre de manera virtual”, expuso.

Aspecto económico por la pandemia

En términos del impacto económico que ha tenido la pandemia en los comercios sanjuaneros, el alcalde dijo aún no contar con cifras exactas porque que se aplazó la radicación de planillas, pero entiende que ya en junio deberán reflejarse grandes pérdidas económicas en los negocios que, a su vez, afectarán al municipio.

“Ciertamente no hay que tener cifras para uno saber que ha habido un impacto. No ha sido lo mismo cuando tenemos una temporada turística que va desde noviembre a abril. Mas también se hace un poco más difícil porque no tenemos entrada de barcos cruceros por los protocolos que impone el CDC. Todo eso ha tenido su impacto”, señaló Romero, quien de paso dijo haber “enviado comunicaciones al CDC de que se establezcan protocolos que cuiden nuestra gente y que permita la operación de cruceros, aunque sea de forma paulatina y escalonada”, ya que entiende que se debe regresar a la mayor normalidad posible.

No obstante, el alcalde sostiene que en sus primeros días de administración ha estado trabajando para ayudar a los comerciantes de la zona a mitigar el impacto de la pandemia en sus negocios, esto a través del anuncio de $4.3 millones de dólares en fondos federales para conceder ayudas económicas de hasta $5 mil dólares para empresarios y microempresarios (empresas de 5 empleados o menos o un volumen de negocios de $100,000. Con esto, Romero espera impactar entre 800 a 850 empresarios. Y, aseguró que continuara buscando alternativas de “fondos adicionales de esa naturaleza para continuar ayudando a nuestros empresarios en San Juan”.

Planes a corto y largo plazo

Las expectativas de Miguel Romero a corto plazo son atender las situaciones del diario vivir de los ciudadanos, lograr establecer un plan de pago de pensiones de retiro, poder tener el control de la permisología en su pueblo. Además de agilizar los proyectos en manos de FEMA y poder comenzar la revitalización de San Juan con los fondos CDBG-DR, entre otros proyectos de infraestructura que aspira a trabajar a largo plazo.

“En términos del desarrollo económico, estamos llevando trabajos para tener un convenio de delegación de facultades con la Junta de Planificación que nos permita estar a cargo de todo lo que tiene que ver con la permisología de San Juan. Eso para mí es importante encaminarlo este año”.

A largo plazo, Romero aspira a poder desarrollar proyectos que se pueden llevar a cabo a través de fondos CDBG-DR y que logren darle a San Juan lo necesario para competir con otras importantes ciudades turísticas del Caribe y los Estados Unidos.

“Se han identificado modelos para que nuestra infraestructura mejore. Si el gobierno a nivel central pudiera encaminar la inversión de $500 millones que nos permita a nosotros competir, no tan solo con otras jurisdicciones del Caribe sino con jurisdicciones del sur de los Estados Unidos, particularmente con Florida y nosotros tener la infraestructura necesaria para eso. Si ya San Juan está conmemorando 500 años de historia, que logremos invertir por lo menos $500 millones para que podamos reescribir nuestra historia”, aspira el alcalde.