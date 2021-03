“Quizás hoy hayan algunos que a base de sus intereses puedan decir que esta sentencia ha sido perjudicial para el proceso democrático. Yo diría que todo lo contrario”.

Con estas palabras el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, respondió a las expresiones realizadas más temprano por el candidato del Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal, quien considera que la desestimación a su demanda para impugnar la elección de la Unidad 77 de San Juan atenta contra la democracia.

Sobre la decisión del Tribunal en el caso por la alcaldía de San Juan

“Primero, esta sentencia fortalece el proceso democrático en Puerto Rico. Permite que una persona que quiera y desee impugnar el resultado de la elección, puede hacerlo y se le garantiza ese derecho. Tanto es así que hemos estado en un caso, desde unas elecciones que fueron en noviembre hasta hoy ya casi entrando al mes de abril para que se emita esa sentencia. Así que el sistema permite que eso ocurra”, dijo Romero en una transmisión en vivo que realizó esta tarde en su página de Facebook.

“Segundo, el sistema fortalece la democracia porque no permite que a base de inferencia, que a base de generalidades, que a base de percepciones individualizadas basadas en intereses particulares de un candidato que no resulto electo, que se pueda transgredir y se pueda revertir esa voluntad democrática del pueblo a base de que alguien meramente porque no esté complacido con el resultado de la elección”, señaló.

Romero agregó que las elecciones en la capital boricua fueron complejas, pero correctas.

El alcalde del Partido Nuevo Progresista también aprovechó su transmisión en vivo para dirigirse a los votantes que no lo eligieron en la papeleta municipal.

“Aquellos que genuinamente votaron por mí, mis respetos, porque reconozco que vieron en otras opciones alternativas de cambios importantes para ustedes. Para todas esas personas que no me dieron su confianza el día de las elecciones, les pido una oportunidad, una oportunidad de que me juzguen y que puedan ver el trabajo que estamos haciendo en San Juan y el que nos falta por hacer”, sostuvo.

Natal reclamó ante el Tribunal de San Juan presuntas irregularidades en el proceso de voto adelantado, ausente y por correo. Además, señaló que habían más papeletas que electores.