El secretario de Educación, Eligio Hernández, dijo que aún quedan miles de estudiantes de pueblos del sur de Puerto Rico que no han iniciado clases tras los temblores que nos afectaron desde principios de año.

En entrevista con WKAQ 580 AM, Hernández sostuvo que no se perderá el semestre porque hay opciones educativas que ya se están encaminando para esas comunidades como dar clases en vagones y programas educativos mediante computadoras.

“No llegamos a 10,000 estudiantes.... No deben sobrepasar posiblemente los 5,000 estudiantes”, afirmó el secretario quien no precisó la cantidad de alumnos que no han podido retomar el semestre escolar.

PUBLICIDAD

De las 857 escuelas públicas, hay 795 escuelas funcionando, lo que quiere decir que hay 62 planteles en los que que no se están dando clases.

Hernández dijo que hay diversas razones. Hay municipios como Peñuelas, donde hay cuatro escuelas esperando que se instalen servicios sanitarios para comenzar clases. Mientras que en Ponce se buscan locales para alquilar para ubicar seis escuelas donde hay unos 1,100 estudiantes, y dijo que no pueden sencillamente mudarse a un lugar vacío como la Compañía de Fomento Industrial porque requiere hacer modificaciones estructurales y ambientarlos adecuadamente, y es preferible alquilar espacios ya habilitados.

“No se van a ofrecer clases en planteles en ningún de los seis municipios más afectados (por los temblores)”, dijo Hernández.

“Esto es complejo”, dijo el secretario.

Asimismo, Hernández dijo que aun no ha comenzado el proceso de reparación de columnas cortas en escuelas que tienen estas averías.