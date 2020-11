Un militar retirado de 51 años se convirtió anoche en el nuevo alcalde de Guánica tras obtener más de 2,000 votos por nominación directa o “write in”'

Edgardo Cruz Vélez fue descalificado por el Proyecto Dignidad debido a su orientación sexual, pero el Partido Nuevo Progresista también evitó que retara al incumbente Santos Seda Nazario en el evento de primarias.

“Esa colectividad (Proyecto Dignidad) me quitó la certificación por uno pensar de una forma distinta a lo que el presidente de la colectividad piensa”, denunció el militar retirado de la Fuerza Aérea.

“Aquí lo que se tiene que medir y lo que importa son las capacidades del individuo. Las personas con pensamiento libre como este servidor no deben ser discriminados ni echados hacia un lado por otras cosas que no tienen que ver con las capacidades que uno tiene”, manifestó.

Al no encontrar apoyo en los organismos partidistas, Cruz Vélez quiso cumplir su deseo de servirle al pueblo a través de un proceso riesgoso, pues son pocos los candidatos que logran vencer el poderío de las principales estructuras proselitistas.

Esto, ya que además de derrotar a Seda Nazario quien tenía una evidente ventaja por ser el incumbente en el llamado Pueblo de la Amistad, se impuso al aspirante popular Ismael Rodríguez Ramos que llegó tercero en la contienda.

“El PNP, por politiquería no me certificó para ir a una primaria con Papichy y por eso decidimos irnos bajo un proceso de nominación directa y todos los números de esta noche indican que nosotros obtuvimos la mayoría de votos en la elección de esta noche (martes)”, argumentó.

“No puedo decir que me siento reivindicado porque esto nunca se trató de mí, sino de Guánica y lo que me hicieron a mí, se lo hicieron a Guánica. Pero nosotros nos levantamos luego de haber caído en múltiples ocasiones y esta noche le hemos dado una lección a los dos partidos que nos han gobernado por los últimos años que son los responsables del desastre económico que se vive en Guánica y en todo Puerto Rico”, agregó.

Tras cruzar el Niágara en bicicleta, el fundador de la única biblioteca virtual en ese pueblo alcanzó el triunfo anhelado en medio del mayor reto de su vida.

“Tengo el reto más grande en toda mi vida de 51 años y eso que soy un militar retirado que fui a combate, que he trabajado en el Pentágono y el Congreso de Estados Unidos y he servido en más de 20 países en el mundo. Pero el reto más grande que he tenido en mi vida es este”, confesó el vecino de la barriada Esperanza, uno de los sectores más afectados por los terremotos del suroeste.

“Aquí hay mucha necesidad, mucha pobreza, aquí el desempleo está por las nubes, tenemos que reconstruir a Guánica de los temblores, pero confiamos en papa Dios en que él nos va a tender esa mano amiga, sino también en cada uno de los guaniqueños que tenemos que trabajar juntos al desarrollo que todos aspiramos”, concluyó.