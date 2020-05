La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció nuevos fondos para Puerto Rico que suman $90,036,808 para combatir el coronavirus en las comunidades, aumentar la capacidad de pruebas, mitigar los efectos de la pandemia en la industria pesquera y atender las necesidades de las personas de la tercera edad.

Los fondos fueron autorizados bajo la ley de estímulo económico federal para manejar la emergencia por el coronavirus, mejor conocida como el CARES Act (Ley Pública 116-136) y el Paycheck Protection Program and Health Care Enhancement Act (Ley pública 116-139).

Bajo el Paycheck Protection Program and Health Care Enhancement Act, Puerto Rico recibirá $68,654,541 para aumentar la capacidad de prueba de coronavirus provenientes del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS).

Bajo el CARES ACT, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) otorgó $10,840,953.85 a la Isla como parte de su Programa de Subvención de Asistencia Pública. Esta ayuda federal suplementaria va dirigida a combatir el COVID-19 en las comunidades.

La NOAA Fisheries también asignó a Puerto Rico $1,000,000, proveniente del CARES Act para abordar las pérdidas directas o indirectas relacionadas con la pesca, así como la subsistencia, cultural o impactos ceremoniales relacionados con COVID-19.

Los participantes de la industria pesquera elegibles para recibir fondos, incluidas las empresas de pesca comercial, las empresas de pesca “chárter” o de alquiler, las operaciones de acuicultura calificadas, los procesadores y otras empresas relacionadas con la pesca, deben trabajar con sus agencias estatales de manejo de pesquerías marinas, para el proceso de solicitud de fondos. El Departamento de Agricultura trabaja junto a la NOAA el plan para solicitar y distribuir los fondos.

La comisionada residente se unió a una carta bipartita enviada el pasado 9 de abril y liderada por los representantes Jared Huffman (D-CA), Ed Case (D-HI), Joe Cunningham (D-SC), y Garret Graves (R-LA), solicitando al Departamento de Comercio federal que hiciera disponible la ayuda lo antes posible.

González Colón también respaldó carta bipartita liderada por los representantes Jared Huffman (D-CA), Garret Graves (R-LA), Steven M. Palazzo (R-MS) y Kurt Schrader (D-OR), solicitando $1.5 mil millones en fondos adicionales en ayudas a pescadores para una próxima legislación de estímulo económico.

Por su parte, HHS asignó $750,000 al Departamento de Salud de Puerto Rico a través del programa de subvención “NWC3 Aging and Disability Resource Centers NWD System Implementation”, para evaluar las necesidades de las poblaciones de personas de edad avanzada y discapacitadas, exacerbadas por la pandemia del COVID-19.

La Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas recibió $240,625 en fondos bajo la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) de HHS, de los cuales $90,625 fueron asignados bajo el Programa de Mejoramiento de la Fuerza Laboral de Geriatría por COVID y $150,000 bajo el programa de Centros de Excelencia relacionados al COVID.

A través de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) de HHS, Puerto Rico también recibió $8,550,688 para 22 centros de salud, para aumentar la capacidad de pruebas de COVID-19.

De estos fondos, Camuy Health Services, Inc. recibirá $337,729; el Municipio de San Juan $110,749; Salud Integral de la Montaña, Inc. $1,014,904; Centro de Servicios Primarios de Salud de Patillas, Inc. $429,499; NEOMED Center, Inc. $663,469; Corporación de Servicios Medico Primario y Prevención de Hatillo $374,434; Costa Salud Community Health Centers, Inc. $311,494; Servicios de Salud Primarios de Barceloneta, Inc. $329,344; Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc. $308,614; Morovis Community Health Center, Inc. $313,834; Hospital General de Castañer, Inc. $266,494; HPM Foundation, Inc. $385,669; Concilio de Salud Integral de Loíza, Inc. $290,704; Corporación de Salud Asegurada por Nuestra Organización Solidaria, Inc. (S.A.N.O.S.) $217,234; Corporacion de Servicios de Salud y Medicina Avanzada $580,354; Puerto Rico Community Network for Clinical Services, Research and Health Advancement (PRCONCRA), Inc. $98,329; Centro de Salud de Lares, Inc. $329,704; Migrant Health Center Western Region, Inc. $565,369; Community Health Foundation of Puerto Rico, Inc. $248,719; Prymed Medical Care, Inc. $265,834; Med Centro, Inc. $815,839; y Centro de Servicios Primarios de Salud, Inc. 292,369.