Las deficiencias identificadas en el Parque Zoológico de Mayagüez durante años -tanto en términos de seguridad como en fallas administrativas que incluyen dejar vencer licencias federales requeridas para su operación-, culminarán con el cierre permanente de las exhibiciones de unos 300 animales que están bajo evaluación para ser trasladados en las próximas semanas a santuarios fuera de Puerto Rico, o a ser relocalizados bajo un nuevo concepto del que se sabe muy poco.

Y, ojo, a esta acción de reubicación a la que se han destinado $3.1 millones de fondos ARPA y otra cantidad desconocida de fondos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), se unirán decenas de animales que posee el Centro de Confinamiento de Especies de Cambalache, en Arecibo, un lugar que sirve de refugio para diversas especies que llegan a la isla como mercancía de contrabando o los que son incautados en operativos de la Policía de Puerto Rico.

Así lo informaron por separado el gobernador Pedro Pierluisi y la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez, quienes enfatizaron en que, por ejemplo, lo concerniente al zoológico de Mayagüez es parte del desarrollo de un “nuevo concepto” que tendrán las facilidades que han sido objeto de investigación por agencias como el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre (FWS), el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Inspector General, entre otras.

De hecho, el domingo se llevó a cabo una inspección por agentes federales en Mayagüez, la cual incluyó veterinarios que se encargaron de examinar a animales de las cerca de 70 especies que habitan en el lugar.

Primera Hora supo que la movilización de agentes se trasladó el lunes a Cambalache.

Entre 2018 y 2019, Primera Hora publicó varios reportajes en los que se señalaron una serie de irregularidades identificadas durante las gestiones del fallido traslado de la elefanta Mundi a un santuario en Georgia, cuya movilización se estimó en no menos de $300,000. ( Suministrada )

A preguntas de la prensa, Pierluisi reconoció que las acciones tomadas responden a deficiencias identificadas por agencias federales, aunque enfatizó que su programa de gobierno siempre destacó una “reconceptualización” de las facilidades.

Entre 2018 y 2019, Primera Hora publicó varios reportajes en los que se señalaron una serie de irregularidades identificadas durante las gestiones del fallido traslado de la elefanta Mundi a un santuario en Georgia, cuya movilización se estimó en no menos de $300,000. En aquel entonces se hicieron varios informes, productos de investigaciones legislativas, que identificaron deficiencias que entorpecían, no solo el traslado de la paquiderma, sino también la reapertura del zoológico tras el embate del huracán María.

Los informes legislativos fueron puntuales en mencionar que entre las irregularidades estaba el vencimiento de licencias de exhibición y de medicamentos para los animales, así como el deterioro de jaulas y la falta de operación de cámaras de seguridad, entre otros. Además, imágenes difundidas recientemente por la periodista Valeria Collazo (Rayos X), dejaron en evidencia que los animales viven en condiciones insalubres y el área más alarmante por las altas temperaturas de las instalaciones es la de los osos.

“Queremos evitar controversias innecesarias. El bienestar de los animales va primero. Ha habido señalamientos ya por mucho tiempo. Las mismas autoridades federales habían hecho señalamientos en el pasado... en un momento dado, en la pasada administración (Ricardo Rosselló) hubo hasta una comisión especial que hizo unos hallazgos y recomendaciones. Y como dije, mi propio programa de gobierno pide que eso se reconceptualice, o sea, que se cambie y que no siga utilizándose como un zoológico. Así que en coordinación con las autoridades federales se va a hacer el traslado de una gran parte de los animales”, dijo Pierluisi al destacar que hay un santuario identificado en Colorado y que “es cuestión de ya” la reubicación de las especies. No ofreció fechas, pero insistió en que el proceso será “gradual” y comenzaría en “las próximas semanas”.

El gobernador acotó que bajo su administración “no ha ocurrido mayor irregularidad” en el zoológico.

“Sé que falleció recientemente, si mal no recuerdo, fue una osa. Y lo que se indicó en ese momento dado era que era más bien por su edad. Y puede ser que haya habido algún señalamiento, pero no mayor, nada de eso. En esa administración se ha manejado el asunto bien, salvo que esto viene de hace muchos años atrás”, dijo Pierluisi, quien aclaró que los animales que no sean trasladados podrían quedarse bajo el nuevo diseño de las facilidades. Pero fue poca la información que ofreció al respecto.

La secretaria del DRNA, por su parte, esquivó mencionar los señalamientos de las autoridades en una entrevista ofrecida a través de WKAQ y dijo que la movida respondía a la realidad turística y fiscal del país, así como a los nuevos conceptos que surgen en ciudades modernas.

“Estamos viendo que la alta demanda es de espacios abiertos para hacer caminatas, contacto con la naturaleza, espacios de aprendizaje de asuntos ambientales, cambio climático, reforestación, camping para estar con la familia”, sostuvo la funcionaria que hasta hace unos meses se oponía al traslado de animales considerando que gran parte de los ejemplares son considerados geriátricos.

Actualmente, el zoológico alberga a seis leones, rinocerontes, hipopótamos, una cebra, un camello, un oso, una tarántula y a Mundi, entre otros.

Empero es poco lo que se sabe sobre el “nuevo concepto”, más allá de lo expresado por Pierluisi y Rodríguez, salvo que el diseño recaerá en la firma de la arquitecta Astrid Díaz tras una inversión de $549,000.

Por su parte, el alcalde interino de Mayagüez, Jorge Ramos Ruiz, indicó que se enteró de la noticia “a través de los medios”, por lo que se comunicó con la secretaria de la Gobernación, Noelia García.

Según García, se están evaluando a todas las especies para tomar una determinación individual sobre qué se hará con ellas, proceso que ya fue iniciado por un grupo de veterinarios para “eventualmente” hacer las recomendaciones correspondientes.

“El zoológico de Mayagüez siempre ha sido una facilidad, eje del desarrollo económico y turístico de la región, por lo que se deben buscar alternativas sustentables para continuar dándole uso a las facilidades existentes. Esto, tomando en cuenta siempre el bienestar de nuestros animales. El municipio de Mayagüez y este alcalde siempre hemos estado y estaremos en la mejor disposición de colaborar en ese esfuerzo”, comentó.

¿Qué pasó con Cambalache?

Se le cuestionó al mandatario qué ocurrió con las instalaciones de Cambalache y si habían sido objeto de investigaciones federales, como ocurrió con el zoológico.

“No tengo el detalle, pero es lo mismo. Puede ser que hay señalamientos de que, pues, el cuido no es el mejor. Así que para evitar el maltrato de animales es que también estaremos trasladando los que están allí y que pueden ser trasladados a otras facilidades, como santuarios”, manifestó Pierluisi.

A preguntas de Primera Hora, se indicó que en Cambalache hay actualmente unos 100 animales.

En entrevistas pasadas se destacó que el lugar albergaba desde aves exóticas (cotorras, guacamayos, cacatúas, un emú) y aves nativas (un búho nativo y endémico de Puerto Rico y un falcón, mejor conocido como Merlín), así como reptiles (anaconda, boas puertorriqueñas, caimanes, tortugas, boas de cola roja, pitones e iguanas nativas de Cuba) y mamíferos (monos, un mapache, un hurón y una zarigüeya).

En el pasado, el centro de Cambalache ha trasladado animales, como boas y monos, a parques o reservas en Estados Unidos que muestran interés en algunas de las especies. Lo beneficioso de este trueque es que el DRNA no invertía dinero en los traslados, pues eran gastos costeados por las reservas interesadas en las especies candidatas al viaje.