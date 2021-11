Senadores de minoría acogieron hoy con reservas el llamado a una mesa de diálogo multisectorial que hizo hoy el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau Santiago con miras a identificar un mecanismo procesal vinculante para resolver el problema del status político de Puerto Rico.

Las senadoras, Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), coincidieron de entrada en que el proceso de discusión debe incluir alternativas no coloniales y no territoriales, lenguaje que no tocó el líder del PPD cuando anunció esta mañana su iniciativa.

En un mensaje en las redes sociales, Dalmau Santiago reclamó que “el mandato de la estadidad caducó” la noche de este miércoles sin que el Congreso de Estados Unidos respondiera y el también presidente del Senado convocó al liderato político del País a abrir un nuevo foro de discusión multisectorial que culmine con una medida local o federal, vinculante con el sistema legislativo estadounidense.

Para el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP), en el Senado, Thomas Rivera Schatz “no hay nada nuevo, ni que impresione” en el anuncio del Presidente del PPD. No precisó si el PNP participaría del proceso.

“No hay nada nuevo, el PPD lleva décadas creando comités sin ningún resultado y sobre la caducidad, si algo ha caducado es el ELA (Estado Libre Asociado) y la colonia”, dijo Rivera Schatz.

“Ellos han creado múltiples comités de status y ninguna ha traído una definición del ELA ni ningún resultado específico. Yo no espero nada de ese comité, ellos no han definido y llevan décadas diciendo que van a definir un ELA que solamente existe en algún lugar secreto del PPD. José Luis Dalmau ha dicho lo que han dicho los últimos cinco presidentes de la Pava: vamos a crear un comité para manejar el asunto del status y termina haciendo absolutamente nada”, sostuvo el senador del PNP.

“Hace rato que estábamos esperando que se nos diga cuándo es que vamos a sentarnos. Victoria Ciudadana está planteando hace rato que hay que iniciar ese proceso y como la propuesta de una asamblea constitucional de status tiene que ser una mesa donde la gente se siente y dialogue. A mí lo único que me preocupa es que las fórmulas tienen que ser desconolizadoras”, reaccionó por su parte, la senadora Rivera Lassén.

Subrayó que “cualquiera de las fórmulas que estén ahí no pueden estar atadas a la cláusula territorial ni al poder plenipotenciario del Congreso”. Dijo que el MVC cree que Puerto Rico es una colonia, hay que descolonizarlo y hay que iniciar un proceso democrático y participativo del pueblo de Puerto Rico”.

“Un elemento de preocupación es que no mencionan que las alternativas deben ser no coloniales y no territoriales. El que esa cláusula tan importante esté fuera del mensaje me parece que es un tema de preocupación”, dijo la senadora Santiago, quien no obstante, consignó que la inclinación del PIP es de participar en el proceso.

La senadora Santiago indicó que “tampoco está muy claro cuál va ser el alcance y el mecanismo preciso porque habla de que se ejecutará de forma administrativa, así que no estamos hablando de una resolución aprobada por el cuerpo”.

Sostuvo además, que el Departamento de Justicia ha señalado en más de una ocasión que “promovería la inclusión del status colonial (Estado Libre Asociado) entre las alternativas a considerarse”.

La legisladora dijo asimismo, que a principios de enero de este año presentó la Resolución 7 para crear una comisión especial sobre el tema del status, que no ha sido atendida.

“Nuestra inclinación es a participar y tratar de empujar que sea un mecanismo para adelantar la descolonización”, sostuvo para agregar que si en el proceso no se requieren fórmulas no coloniales y fuera de la cláusula de territorialidad, “podría prestarse a un lavado de cara de la colonia”.

“Pero creo que partiendo de la buena fe y de las posibilidades de diálogo debemos participar en en ese esfuerzo y ver que matiz está tomando en el camino”, sostuvo la senadora del PIP.

Por su parte, la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve propuso que antes de encausar una nueva consulta sobre las fórmulas de status, se le pregunte primero al pueblo sobre el mecanismo procesal a través del cual se elegiría el destino político de Puerto Rico.

“De esta manera, evitamos que el proceso mismo sea secuestrado por un partido particular para diseñar la consulta de estatus a su conveniencia. Es tiempo que el tema del estatus sea atendido de la forma más transparente y democrática posible. Razón por la cual, este primer paso que propongo constituye un eslabón fundamental para garantizar la participación directa del pueblo de principio a fin en este proceso”, dijo Rodríguez Veve.

Como parte del proceso de autodeterminación política de Puerto Rico dijo que presentará un proyecto de ley para que el pueblo escoja el mecanismo que prefiere utilizar para decidir el status político del País