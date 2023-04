El gobernador Pedro Pierluisi admitió esta tarde que el alegato de culpabilidad que harían sus primos, Walter Pierluisi Isern y Eduardo Pierluisi Isern, por presunto malversación de fondos federales lo “apena” y lo “molesta”.

“No tengo el detalle de los delitos cometidos”, dijo a preguntas de los medios. “(Pero), me apena la situación, porque son primos míos, pero me molesta, de igual manera, porque toda corrupción es reprochable. Todo acto de corrupción es repudiable, venga de donde venga, incluyendo de mis familiares. Me apena, porque estamos hablando de familia. Pero, aquí no hay excepciones. Lo he dicho y lo repito: aquí en Puerto Rico no hay impunidad. El que falla tiene que responder”, recalcó.

PUBLICIDAD

Según el calendario electrónico del Tribunal Federal de San Juan, a las 9:30 a.m. de este jueves la jueza federal Camille Vélez Rivé celebrará una vista en la cual Walter y Eduardo renunciarán a la acusación del gran jurado y harán alegación de culpa acordada con el ministerio público.

Reportes periodísticos han establecido que se debe a la malversación de casi $4 millones destinados para la administración de residenciales públicos mediante la empresa American Management and Administración Corp. (AMAC).

“Algo que también que a mí me apena es que mis primos llevaban casi 30 años administrando residenciales públicos. Que esto acabe de esta forma, a mí me duele y, hasta cierto punto, me apena porque después de casi 30 años acaben en esto es algo inconcebible para mí”, reiteró.

El 20 de octubre de 2022, las autoridades federales allanaron las oficinas centrales de AMAC, que es propiedad de Walter; el bufete Pierluisi Isern Law Office, PSC; y la residencia de Eduardo, quien es el hermano de Walter. A un mes del allanamiento, el Departamento de la Vivienda efectuó una auditoría e identificó incumplimiento de contratos que requerían el consentimiento expreso de la Administración de Vivienda Pública (AVP) para “contrataciones particulares”, lo que no se dio, detalló el secretario de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez.

Esto incurrió en una violación. A todo esto, continuaba la investigación federal de carácter criminal. Por lo tanto, en noviembre de 2022, la AVP le canceló los contratos a AMAC. Pese a que Vivienda lleva a cabo auditorías anuales a compañías como AMAC, nunca se había identificado irregularidades hasta después del allanamiento, adujo Rodríguez Rodríguez al asegurar que auditores están completando otra auditoría para identificar acciones punitivas a nivel Estatal.

PUBLICIDAD

“En cuanto a mí administración, por lo que conozco, y es lo que ha expresado en el pasado, nuestro secretario de la Vivienda y, de igual manera, el administrador de Vivienda Pública (Alejandro Salgado Colón) tan pronto, tuvieron conocimiento o detectaron posibles irregularidades actuaron: le cancelaron los contratos a la empresa de mis familiares. No titubearon. Hicieron lo que tenían que hacer”, expresó Pierluisi quien cuando ocurrió el allanamiento se refirió a ambos como “primos terceros”.

A pesar de que son sus primos, el Gobernador opinó que las acciones de sus primos no tendrían ningún impacto en su administración o en sus aspiraciones políticas, pues ya ha hecho claro que buscaría nuevamente la gobernación en las elecciones del 2024.

“En cualquier familia alguien puede fallar. Lo importante es que responda y en mi administración no hay tolerancia sea quien sea, venga de donde venga”, comentó.

Vivienda auditoría externa que está sobre el 100 de tema de contratación. Ahora mismo está en proceso total de auditoría (no hay fecha cierta. Dando espacio a auditores para que hagan trabajo.

En cuanto a la restitución de dinero, serán los federales quienes decidirán si así lo harán.

“Son fondos federales. Las autoridades federales son las que han tomado jurisdicción primaria sobre este asunto…Hay que ver si las autoridades federales exigen la restitución. He visto informes periodísticos que hablan de que se va a restituir el dinero. Si eso es así, eso es positivo. Así debe ser. Yo favorezco la restitución. Pero, otra vez, esto no está en manos de las autoridades estatales, porque estamos hablando de fondos federales, de programas federales”, manifestó.