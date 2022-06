Tras caerse esta tarde las negociaciones entre los presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y José Luis Dalmau, una movida de última podría darle una oportunidad al presupuesto de la Asamblea Legislativa para el próximo año fiscal 2022-2023.

Esta nueva alternativa surge luego que el portavoz del Senado, Javier Aponte Dalmau, indicara que la Cámara Alta no aprobaría hoy el Proyecto del Cámara 1367, que modifica el impuesto a las foráneas, a pesar de que en el último trámite legislativo se le había eliminado todo el lenguaje referente al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), tal y como había reclamado ayer el presidente del Senado.

“Hay un aire”, dijo Aponte Dalmau luego que minutos antes había pintado un escenario pesimista. “Sin duda están laceradas (las relacione entre Cámara y Senado). Si hay espacio, vamos a verlo en agosto. Definitivamente, cuando haya mucha más tranquilidad sin extendernos, porque podría tener efectos muy lamentables en el sistema económico no aprobar esta medida”, expresó Aponte Dalmau tras salir de conversar con Hernández Montañez.

Inmediatamente, el presidente de la Cámara -en unas declaraciones a los medios- dijo que estaba a dispuesto a aprobar el presupuesto esta noche y enviarlo al cuerpo hermano, condicionado a que el Senado ratifique esta noche el proyecto de las foráneas.

“Nosotos siempre hemos estado dispuestos a resolver el problema y a buscar alternativas. Ellos trancaron uno, pero yo te lo voy a aprobar si tú me apuebas eso”, expresó Hernández. “Yo voy a tranzar con lo que sea para echar hacia adelante el futuro de Puerto Rico. Ya no solamente ajusté el proyecto, pero estoy diciendo que se tiene que aprobar. Yo hice lo que me pidieron”, agregó el líder cameral.

Casi enseguida las negociaciones se trasladaron a la presidencia del Senado, donde se personó el secretario de Hacienda, Francisco Parés, junto a su equipo técnico, así como el portavoz de la mayoría popular en la Cámara, Ángel Matos. También se encuentran en las negociaciones el portavoz del Partido Nuevo Pogresista (PNP), Thomas Rivera Schatz.

“Hay una posibilidad de que se aprueben las dos medidas, porque una es fuente de ingreso de la otra”, confirmó el presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Zaragoza, quien también participa en este nuevo esfuerzo por lograr la aprobación de ambas medidas.

Sigue siendo incierto si -de aprobarse el presupuesto- este sería certificado por la Junta de Supervisión Fiscal.

Mientras se dan estas nuevas negociaciacios ambos cuerpos legislativos siguen en sesión a la espera de un resultado y si tendrán comparecer a los hemiciclos para votar por algunas de estas dos medidas.

Se espera que hoy más tarde lleguen hasta El Capitolio alcaldes del partido Popular Democrátcio (PPD), incluyendo su presidente, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, para abogar por la aprobación del presupuesto que incluye $44 millones para ayudar las finanzas de los municipios. También vendrán sus homólogos de Guánica, Guayama y Arroyo.