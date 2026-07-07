La Guardia Nacional de Puerto Rico fue activada por el gobierno para apoyar las labores de respuesta ante un fuego reportado en la colindancia entre los municipios de Canóvanas y Loíza.

La activación busca reforzar los trabajos operacionales en el área, apoyar a los bomberos y personal de manejo de emergencias, y atender de manera coordinada la situación para proteger la seguridad de las comunidades cercanas.

Las autoridades exhortan a los ciudadanos seguir las instrucciones del personal de emergencia en las vías y tomar medidas de precaución ante la posible presencia de humo.