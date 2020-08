Tras los múltiples problemas registrados el pasado domingo en las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD), la presidenta del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lasern, denunció este martes que el calendario electoral para las próximas elecciones generales de noviembre ha sido detenido y que todas estas incidencias que se han registrado se han convertido en “prácticamente un golpe de estado” al proceso electoral.

La afirmación la hizo “indignada”, pues aseguró que no solamente se ha afectado el PNP y el PPD, sino todos los candidatos que se presentarán en las elecciones generales de noviembre.

“Ahora mismo lo que hay es un caos y de ese caos empieza un calendario hacia las elecciones generales. Lo que estoy diciendo es que el calendario está detenido. Eso quiere decir que el pueblo de Puerto Rico estamos como rehenes de este desastre que ha pasado en el fin de semana”, manifestó en una conferencia de prensa realizada en la sede de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Puntualizó, además, que “el desastre de esta primaria de estos dos partidos es prácticamente un golpe de estado a lo que son los procesos electorales en Puerto Rico, aunque sean dos partidos, porque nos tienen secuestrados a los puertorriqueños hacia las próximas elecciones. Fíjense, esto funciona como una cadena. Si no acaben de saber quiénes son las personas que van a estar en la papeleta del PPD y el PNP, no empieza a correr la cadena de evento para imprimir la papeleta de las elecciones generales”.

Por tal razón, la también expresidenta del Colegio de Abogados llamó al electorado a expresar su repudio a la CEE y a los partidos de mayoría. Destacó que, por tal razón, el Movimiento Victoria Ciudadana es mejor opción.

“Tiene una solución, cambiar el gobierno, cambiar el bipartidismo que ha habido en el país”, acotó.

Rivera Lasern señaló que siente “vergüenza” por lo ocurrido el pasado domingo, cuando la mayoría de los electores boricuas se quedaron sin votar debido a que los maletines y las papeletas no estuvieron listas. Esto ha provocado, a su juicio, una guerra de demandas en el Tribunal Supremo y un “daño irreparable” al sistema electoral.

“Podemos repararlo con que el pueblo de Puerto Rico tome el control en sus manos y le exija, no solamente al PPD y al PNP, que le exija a la CEE, que a las elecciones vamos a ir con todas las cosas posibles y necesarias para que todas las personas ejerzan libremente su voto”, afirmó.

Para orientar al elector a ejercer su derecho, Victoria Ciudadana ha establecido una página web. Esta es defiendeelvoto.com. Allí, se les motiva también a inscribirse, detalló el comisionado electoral, Olvin Valentín.

Además, Rivera Lasern reclamó que haya observadores internacionales para las elecciones generales y pidió la renuncia del presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila.

Pero más allá, la abogada reclamó un Código Electoral bajo consenso de todos los partidos. Insistió en que el firmado a finales de junio es parte del problema.

“Ese código le centró en su persona, (la del presidente de la CEE), un montón de poder que ha demostrado que no tenía la capacidad de ejercer”, expuso.

Rivera Lasern dijo que todo el conjunto de incidencias le hacen estar indignada.

“A cualquiera le sube el tono y la indignación no se puede decir con voz suave, se tiene que decir de una manera firme y que se sepa que la indignación es el precio que tiene el proceso electoral en este momento para que realmente funcione y que las personas tengan fe de que si van a votar el 3 de noviembre o la fecha que sea, que no sabemos todavía, sepan que su voto cuenta y que no va a haber fraude en esas elecciones”, argumentó.

Por su parte, el comisionado electoral de Victoria Ciudadana expuso que es esta “incompetencia y grandes atropellos” que se han cometido contra el elector lo que los motivo a hacer la denuncia.

“Aunque nosotros no somos participantes de este proceso electoral, como observadores y como ciudadanos estamos indignados por el proceso de cómo se ha llevado a cabo y la forma en que ambos partidos, el PNP y el PPD, a través de sus acciones han secuestrado nuestra democracia y tiene en vilo a todo el país en cuanto a lo que va a ser el curso de acción para las elecciones del 3 de noviembre. A eso le sumamos la gran incompetencia que ha demostrado la CEE y su incapacidad de correr un proceso eleccionario que garantice integridad y la transparencia de los procesos”, manifestó Valentín.