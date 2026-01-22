Como parte de los trabajos vinculados al proyecto de mejoras y remodelación de la plaza pública de Juana Díaz, este viernes se realizará el traslado del Monumento a los Reyes Magos.

Los trabajos de remoción de la pieza, que ubica en la plaza Román Baldorioty de Castro, están pautados entre las 8:00 y 10:00 de la mañana. Posteriormente, según se informó, sería trasladada a un taller donde se realizará una primera fase para su fundición final en bronce.

El proyecto estará a cargo del escultor Omar Ortiz Ramos y es complementario a las mejoras en la Plaza Pública que comenzaron a mediados de octubre pasado.

El alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres, destacó que el contrato con el escultor Ortiz Ramos también incluye la restauración de la estatua de Luis Lloréns Torres, pieza realizada por el exalcalde Santiago “Chago” Martínez, así como la elaboración de una nueva escultura en reconocimiento a Román Baldorioty de Castro.

Estos trabajos tienen una inversión total de $579 mil asignados bajo los fondos federales para la Revitalización de la Ciudad.

“Invitamos al pueblo a ser parte de este momento y conocer el detalle respecto a cómo se está trabajando con este proyecto. El Monumento de los Reyes de nuestra Plaza es una pieza icónica que nos identifica y es fruto de un pueblo que ama, defiende y promueve la fiesta de Reyes como símbolo de nuestra identidad puertorriqueña. Por eso es importante para nosotros aprovechar la disponibilidad de estos fondos y fundir en bronce lo que, desde 1985, es una obra por culminar, para preservarla como legado a los juanadinos y a todos los puertorriqueños”, manifestó el alcalde.