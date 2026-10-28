Hiram Meléndez Rivera, exrepresentante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y exdirector ejecutivo de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), falleció este martes, según informó el secretario general del colectivo, Juan Dalmau Ramírez.

El también excandidato a la gobernación expresó sus condolencias a través de declaraciones escritas, manifestando solidaridad con los seres queridos de la figura pública.

“Ante la noticia del fallecimiento de Hiram Meléndez, expreso, a nombre del Partido Independentista Puertorriqueño, nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. Este es un momento de profundo dolor para quienes compartieron su vida y sus afectos. A su familia, nuestro respeto, solidaridad y deseos de fortaleza en estos momentos difíciles”, sostuvo Dalmau Ramírez.

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Hasta el momento, no se ha precisado la causa de su deceso ni se han anunciado detalles sobre las exequias fúnebres.

Meléndez, quien años más tarde pasó a militar en el Partido Popular Democrático (PPD), fungió como director ejecutivo de la ACAA bajo la administración del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá.

Su trayectoria pública también estuvo marcada por la controversia luego de que en 2015 se declarara culpable, mediante un acuerdo con el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), de seis cargos relacionados con corrupción gubernamental. El caso involucró el uso indebido de la tarjeta de crédito corporativa de la ACAA por más de $15,000, con imputaciones que abarcaron fraude, malversación de fondos públicos e infracciones a la Ley de Ética Gubernamental.

Por estos hechos, Meléndez fue sentenciado a un año de libertad a prueba y debió restituir $13,747 por gastos no autorizados en restaurantes y estadías de hotel.