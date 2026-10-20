En un operativo en el que se buscaba promover la seguridad en los vehículos comerciales, como camiones, guaguas escolares y transporte de material peligroso, se multó a alrededor de 28 camioneros por conducir a exceso de velocidad por el expreso José de Diego o no utilizar el cinturón de seguridad, informó el presidente interino del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos, Ángel Cruz Nolasco.

El resultado fue sólo lo detectado en la mañana, ya que el Negociado no ha culminado el operativo que realiza junto a la Autoridad de Carreteras y la Policía en la autopista José de Diego (PR-22), dijo el funcionario a Primera Hora.

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Según explicó, el esfuerzo no estaba “enfocado en multas, sino en prevención de accidentes”. No obstante, la Policía multó a 14 camioneros por exceso de velocidad y otros 14 por no utilizar el cinturón de seguridad, ya que “es un hecho de seguridad que no se puede ignorar”.

El comisionado interino del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos, Ángel Cruz Nolasco, durante el operativo. ( Suministrada )

Este operativo se realizó con motivo de una visita de representantes de la agencia Federal Motor Carrier Safety Administration (Fmcsae, en inglés) a la Isla. Cruz Nolasco explicó que todas las agencias involucradas en la operación reciben fondos federales de la entidad.

El funcionario precisó que la misión está enfocada en disminuir la cantidad de accidentes fatales que involucran estos vehículos comerciales.

“La realidad es que hemos reflejado un descenso en las fatalidades, pero lo ideal es cero. Por esa razón, estamos esforzándonos para bajar las fatalidades con vehículos comerciales en Puerto Rico”, dijo el funcionario.

Según las estadísticas, en el 2022 se registraron 11 muertes en las que, al menos, uno de los vehículos involucrados era comercial. En el 2023 fueron 14, en el 2024 11 y en el 2025 ocho. No pudo indicar, de inmediato, la cifra que se tiene en lo que va del año.

Cruz Nolasco expuso que la mayoría de estos accidentes pudieron haber ocurrido porque el chofer se quedó dormido o por conductores agresivos, entre otras causas.

El Negociado realiza este tipo de operativo en distintas vías, como la autopista Luis A. Ferré o la carretera PR-2, semanalmente. Pero, el comisionado señaló que podrían realizar estos operativos de mayor escala una vez al mes.

Informó que estos operativos son requisitos de la agencia federal, la cual otorga al Negociado unos $2.3 millones anuales.