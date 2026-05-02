Luego que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) identificara un material espumoso en las aguas crudas que llegan a la planta de Caguas Norte, que provocó la paralización de esa planta, dejando a unos 3,000 abonados sin servicio, el municipio de Caguas presentó un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, solicitando que se ordene el cese de actividades de la empresa de reciclaje Oiltec Eco Logistic, en el barrio Tomás de Castro, atribuyendo lo que según la AAA, pudo haber sido por la descarga de algún jabón o químico en las aguas, a esa empresa.

En comunicado de prensa, el alcalde de Caguas William Miranda Torres, explicó que presentaron una solicitud urgente ante el Tribunal de Primera Instancia para la ejecución de una sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, relacionada con la operación de la empresa Oiltec Eco Logistic en el barrio Tomás de Castro, y se ordene el cese de operaciones de la empresa dedicada al reciclaje de aceites.

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La acción legal presentada solicita al Tribunal el cese de actividades que puedan representar riesgo al ambiente y a la salud pública, así como la imposición de sanciones por incumplimientos de la empresa.

🎥 | Nuestro presidente ejecutivo, Ing. Luis Reinaldo González Delgado, explica lo ocurrido en la planta de filtros Caguas Norte y las acciones que estamos tomando para proteger la calidad del agua potable. 💧



🔬💧 Continuamos trabajando para garantizar que el agua potable que… pic.twitter.com/YfGXSu8O65 — Comunicaciones AAA (@AcueductosPR) May 1, 2026

Según el recurso legal “hoy 1 de mayo de 2026 funcionarios del MAC (Municipio Autónomo de Caguas) advinieron en conocimiento de nuevas situaciones ambientales de naturaleza crítica”. Alega el municipio que esas situaciones incluyen: el abandono de material contaminante; el manejo inadecuado de residuos; facilidades en abandono sin mantenimiento adecuado para la prevención de derrames y otras actividades perjudiciales al medio ambiente y la ciudadanía; y el vertido de contaminantes a los cuerpos de agua entre otras graves consecuencias.

Los incidentes, se agregó, han generado múltiples visitas de diferentes agencias y entidades pero, en lo que otras agencias intervienen los vecinos del Barrio Tomás de Castro continúan recibiendo el grave impacto de acciones inapropiadas de parte de Oiltec.

“Esta acción legal que hemos tomado reafirma la postura firme de la Administración Municipal de que ninguna operación puede poner en riesgo la salud de nuestras comunidades ni el ambiente”, expresó Miranda Torres.

El Mandatario municipal sostuvo que continuará colaborando con las agencias estatales y federales que intervienen en la evaluación de la situación, incluyendo el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

El alcalde también aseguró que la Administración Municipal brinda apoyo a las gestiones que se llevan a cabo por parte de las agencias estatales para garantizar la calidad del agua y la distribución que haga falta a las comunidades afectadas.

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“Cabe destacar que la Administración de Caguas ha mantenido una intervención continua en cuanto a la operación de Oiltec, actuando en defensa de la salud, el ambiente y la calidad de vida de las comunidades del sector. Como parte de esas gestiones, acudió a los tribunales, refirió la situación a las agencias estatales y federales correspondientes, y ha dado seguimiento constante a las acciones necesarias para atender esta situación en apoyo a los ciudadanos afectados”, concluye el comunicado.

Según se detalló, los sectores afectados por la paralización de operaciones de la planta son Caguas Norte, Condado Moderno, Caguax, Santa Elvira y San Antonio, así como áreas de Juncos y Gurabo.