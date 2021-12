La persuasión es el arma principal que han acuñado los alcaldes para lograr que en sus municipios no se realicen actividades masivas ante el repunte de casos de COVID-19 que se registra en la Isla.

Es que mucho más allá de firmar órdenes ejecutivas, o imponer mayores restricciones que las ya impuestas por el gobernador Pedro Pierluisi, los líderes municipales se han centrado en las orientaciones casa a casa y negocio a negocio para que desistan de realizar actividades donde se aglomeren las personas.

Y como el ejemplo empieza por la casa, han cancelado en sus comarcas toda actividad que hubiese representado la congregación de personas y hasta les han quitado los permisos a aquellos ciudadanos que habían solicitado espacios públicos para realizar eventos.

Primera Hora logró entrevistar u obtuvo información de parte de 40 de los 78 alcaldes de la Isla para conocer qué medidas han tomado de cara a la pandemia. El resultado fue que son pocos los que han aprobados ordenanzas municipales u órdenes ejecutivas para imponer mayores restricciones.

En general, los alcaldes han reforzado las campañas de vacunación y pruebas para detectar el COVID-19, han reiniciado la repartición de material preventivo por las casas y se han comunicado con los negocios para solicitar que no presenten música en vivo ni realicen actividades que conlleven a la reunión masiva.

El alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, fue uno de los que expuso que el diálogo que ha establecido ha rendido fruto.

“Me he comunicado personalmente con toda persona que tenía conocimiento que tenía actividad, comunidades y negocios, y le hemos pedido que se cancelen. Todos con quienes me he comunicado, han cancelado. Creo que el mensaje ha llegado a la ciudadanía”, afirmó.

Alcaldes de los pueblos de Arroyo, Cabo Rojo, Ciales, Barranquitas, Cidra, Manatí, Maricao, Adjuntas y Toa Baja también indicaron que realizan esfuerzos para evitar actividades masivas en sus pueblos al no conceder permisos o a mediante comunicación directa con los comercios.

La alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, prefirió lanzar una advertencia pública.

“En el caso particular de urbanizaciones y comunidades que tienen fiesta, le estamos exhortando a la ciudadanía que sean fiestas no con un volumen que explote un brote. La misma ciudadanía que tome conciencia, que deben tener esas fiestas en su cuadro más cercano”, señaló.

Luego, sentenció que en estos días festivos de Navidad tendrá a Manejo de Emergencias y a la Policía Municipal atenta a estos juntes familiares para intervenir, de ser necesario. Dijo que prestarán mayor atención a las urbanizaciones cerradas, que suelen clausurar calles para realizar eventos.

“Vamos a estar interviniendo por capacidad de personas”, advirtió Soto.

Han tomado acción

En cuanto a medidas municipales, fue el alcalde de Peñuelas, Gregory Gonsalez Souchet, quien tomó la iniciativa más drástica en toda la Isla. Este aprobó dos órdenes ejecutivas. Una cancela toda actividad municipal o actividad privada que se fuese a realizar en alguna instalación municipal, como centros comunales y parques. La otra es para ordenar el cierre de negocios a las 7:00 p.m. Solo se permite extender este horario si atiende por servicarro hasta las 9:00 p.m. No le aplica la regla a farmacia, supermercado y garaje de gasolina, dijo.

¿La razón? “Diariamente, se reportan de 30 a 40 casos y gran parte de las personas han estado en chinchorros, negocios, en centros comunales en actividades familiares”, sostuvo.

Cuando atendió a este diario, poco después del mediodía, ya el municipio había tenido 30 casos nuevos de COVID-19. Estos se sumarían a los 117 que se habían registrado hasta el pasado miércoles.

“Están colaborando todos nuestros comercios. Se han unido, porque están conscientes del impacto económico que representa salvaguardar la salud y seguridad de los peñolanos”, expresó.

Los pocos alcaldes que informaron haber aprobado órdenes ejecutivas en su mayoría dijeron que era para establecer horarios de cierre de negocio a las 10:00 p.m. o 12:00 a.m. Los que impusieron cierres de negocios a las 10:00 p.m. fueron Adjuntas y Cidra. Por su parte, Villalba y Arroyo aprobaron medidas para requerir el cierre a la medianoche.

Hatillo, entretanto, aprobó una ordenanza municipal para prohibir la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 10:00 p.m.

Mientras, el alcalde de Aibonito, William Alicea, informó que emitió una orden ejecutiva sin establecer horarios, pero en la que exige “eliminar actividades que aglomeren personas en los negocios del pueblo para evitar contagios”.

Otros municipios, como Isabela, Florida y Gurabo han mantenido los Códigos de Orden Público que estipulaban que los cierres de negocios deben darse a las 12:00 a.m.

No obstante, el alcalde de Florida, José E. Gerena Polanco, comunicó que los pocos comercios que tiene en su pueblo han optado por cerrar a las 10:00 p.m. ante el repunte que se registra.

“Prácticamente, vacíos están. Yo creo que la gente está bastante responsable”, señaló.

La alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler Rosario, explicó la razón por la que muchos otros pueblos no toman medidas.

“Debe ser del gobierno central (el que haga el mandato) para que sea uniforme, porque tú haces una restricción aquí y se van al pueblo cercano y traen el COVID”, se quejó, al pedir a la ciudadanía que continúen con las medidas de prevención para evitar contagios.

El alcalde de Juncos, Alfredo Alejandro, añadió que “es bien difícil tú tomar decisiones, cuando la gente aquí sabe que, si yo tomo una decisión, la pueden apelar. Van a ir a lo que está haciendo el gobierno estatal”.

Este alcalde, quien se recupera del COVID-19, se mostró como ejemplo de lo importante que es estar vacunado. Señaló que solo tuvo síntomas leves de la enfermedad, gracias a que está inoculado.

“Lo único triste es que tengo que estar aquí hasta el 28 (de diciembre)”, sostuvo desde su hogar.

Siguen en pie las actividades

Surge del censo realizado por Primera Hora que solo cinco pueblos no habían suspendido actividades multitudinarias. Estos eran Hatillo, Moca, Isabela, Juana Díaz y Camuy.

El más que se destaca es Hatillo, que mantiene en vigor el Festival de las Máscaras, pese a que ayer, jueves, se registraron 83 casos positivos y un 20.4% de positividad, según reportó el Sistema de Investigación de Casos y Rastreo del Municipio.

Esta actividad, que reúne a miles de personas el 28 de diciembre, se realizará, ya que el Centro Cultural José P.H. Hernández alude a que solicitará el resultado de una prueba de COVID-19 negativa a los que participen como máscaras en el evento, tal y como lo ha requerido el Departamento de Salud.

El alcalde de Moca, Ángel “Beto” Pérez, entretanto, explicó que en su pueblo se realizarían la próxima semana las tradicionales “parrandas”. Aclaró que este evento es cultural y no es coordinado por el municipio.

Pese a que la actividad no ha sido cancelada, dijo que “varias de las parrandas han enviado comunicación suspendiendo las rutas que tenían establecidas a partir de este domingo, nos han hecho acercamiento. Y, muchas residencias que iba a recibirlas, han cancelado”.

De igual manera, indicó que no le ha quitado el permiso a las personas que solicitaron el uso de centros comunales u otra instalación municipal para realizar fiestas. Aun así, dijo que un 90% de las mismas han sido suspendidas voluntariamente.

En general, Pérez dijo que canceló todo evento municipal, que incluía un concierto con la Orquesta Sinfónica, así como entregas de regalos.

Por su parte, el alcalde de Isabela, Miguel Méndez, mantiene en pie la carrera de fin de año, la cual celebraría su 57 edición.

“Hasta hoy, sigue en pie, a ver cómo se comporta esto día a día”, comentó.

Mientras, el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández, explicó que el tradicional evento del Día de Reyes que se celebra en su pueblo no ha sido cancelado, hasta el momento, por el Consejo Pro Festejo de Reyes.

“Corresponde a ellos qué va ocurrir. Si van a simplificar la actividad o van a hacerlo de forma virtual”, manifestó.

Dijo que, por su parte, le quitó los permisos a los comercios que habían programado actividades relacionadas a esta actividad.

Por último, el presidente de la Federación de Alcaldes y líder de Camuy, Gabriel Hernández, informó que el tradicional velorio de Reyes, que celebrará su 120 aniversario este próximo 5 de enero, no sería suspendido, pero sí modificado.

Indicó que se permitirán en la plaza pública unas 300 personas, cuando el cupo allí es de 8,000, y que se realizará una transmisión virtual del mismo.

Entre los municipios que informaron suspensión de eventos, se destacan Vega Baja, Gurabo, Vega Baja, Dorado, Aibonito, Arroyo, Quebradillas, Barranquitas, Guánica, Cayey, Florida, Las Marías, Guayanilla, Loíza, Manatí, Ceiba, Lajas, Maunabo, Villalba, Vieques y Culebra.

El alcalde de Toa Baja, Bernardo Márquez, indicó que no programó actividades navideñas y no concedió permisos a nadie para realizarlas.

Los municipios de Barceloneta, Canóvanas, Cataño, Ciales y Jayuya, entretanto, realizarán entrega de jueguetes por servicarro o en visitas por las comunidades.

Alta positividad

Los municipios de Adjuntas y Guánica registraban ayer una alta tasa de positividad.

Los alcaldes indicaron a Primera Hora que se centran en aumentar la cantidad de pruebas que realizan a la población para disminuir esos números. Adjuntas se mantenía anoche en primer lugar con 36.27%.

El alcalde José Hiram Soto Rivera dijo que, debido a los altos números aprobó la ordenanza municipal para cerrar los negocios a las 10:00 p.m. y que no descarta cerrar más temprano si la situación no mejora. Además, canceló todos los eventos navideños.

“Una de las situaciones que tenemos a la hora de hacer el rastreo de las personas que salen positivo, pues, muchas veces es difícil de parte de la unidad de investigación y rastreo que le digan la cantidad de personas con las que tuvieron contacto. Algunas personas por temor no dan la información completa”, señaló, al clamar por cooperación ciudadana.

Mientras, el alcalde de Guánica, Ismael “Titi” Rodríguez, aceptó que no ha tomado medidas adicionales que no sea la cancelación de eventos. Su pueblo se mantenía en cuarto lugar de positividad, con un 27.03%.

“Estamos en ese análisis, llevando el mensaje de que cada comercio debe hacer sus ajustes y garantizar la salud y seguridad de visitantes. Vamos a ver cómo está el comportamiento y no descartamos tomar una decisión como esa”, implementar un cierre de negocios, manifestó.