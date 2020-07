La candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Alexandra Lúgaro, denunció hoy que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) incurrió en violaciones al nuevo Código Electoral tras anular 29 de sus candidaturas certificadas.

Lúgaro y el comisionado electoral del MVC, licenciado Orvin Valentín, anunciaron que este lunes acudirán ante todos los foros pertinentes, estatales y federales para denunciar lo que consideran es una “acción ilegítima” de la CEE para solicitar los remedios civiles y criminales disponibles.

A su vez, acusaron al Partido Nuevo Progresista y al Partido Popular Democrático de confabularse en su contra.

Valentín anunció que le solicitará al secretario de la CEE, Ángel L. Rosa Barrios, al presidente Juan E. Dávila y al comisionado electoral del PPD, Lind O. Merle Feliciano la preservación de toda información almacenada electrónicamente en anticipación a un litigio.

Advirtieron que no revocar en el día de hoy la certificación emitida por Rosa Barrios, el lunes se presentarán las querellas de índole criminal correspondientes contra éste y Merle Feliciano, y una vez se determine causa probable por el tribunal, se solicitará a la Secretaria de Justicia la designación de un abogado para que actúe como fiscal especial para que procese criminalmente de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.24 del Código Electoral.

“El secretario con sus actuaciones pretende no solamente anular 29 candidaturas de nuestro movimiento, sino que pretende revocar mediante certificación al juez presidente, mediante sus acciones se configuran delitos del nuevo Código Electoral que violentan los artículos 12.3 y 12.9 de dicho código”, sostuvo Lúgaro durante una conferencia de prensa frente a la sede de la CEE.

Según se detalló estos funcionarios presuntamente se aprovecharon de su posición para obstruir, interrumpir e intervenir ilegalmente con las actividades electorales del MVC y de sus candidatas y candidatos y utilizaron de manera ilegal información del Registro Electoral, lo que constituiría un delito grave.

“A todos aquellos que están atentando contra nuestro movimiento y nuestros candidatos, Victoria Ciudadana, va a llevar esto a todos los foros que sean necesarios tanto locales como federales, vamos a entablar las acciones civiles y criminales que procedan en derecho. El bipartidismo está muerto y Victoria Ciudadana lo va a enterrar”, sentenció la candidata a la gobernación por el MVC.

El 26 de mayo, el presidente de la CEE, emitió 92 resoluciones mediante las cuales certificó las 133 candidaturas del MVC luego de confirmar el cumplimiento de todos los requisitos legales y constitucionales tras la evaluación de todos los expedientes sometidos en el mes de enero.

No fue hasta el 6 de julio que a través de terceros que advinieron en conocimiento de que a 29 de sus candidatos diferentes posiciones a la legislatura municipal, a la Cámara de Representes y el Senado fueron anulados.

De su lado, la abogada feminista y activista social Eva Prados Rodríguez, quien aspira a un escaño en la Cámara de Representantes por el Precinto 3 de San Juan y es una de las candidatas anuladas, reiteró que no incumplió con ninguno de los requisitos solicitados cuestionando las verdaderas intenciones detrás de la decisión de la que se enteró a través de una publicación en la red social de Facebook.

“Esta es una falta de respeto y definitivamente un atropello a la democracia porque si de algo estamos claros todos nosotros es de que estamos tratando de abrir un proceso democrático, de acabar con el bipartidismo, de que personas nuevas y comprometidas puedan aspirar a un escaño político y que los partidos mayoritarios están tratando de impedir un proceso limpio y democrático para nuestro pueblo”, puntualizó Prados Rodríguez.

Mientras, que Manuel Natal, candidato a la alcaldía de San Juan, sostuvo que con estas acciones los partidos tradicionales protegen la continuidad en el gobierno y “lo que no pueden hacer en las urnas, lo que no pueden hacer convenciendo al pueblo, lo que no pueden hacer mediante propuestas, lo que no pueden hacer permitiendo que el elector se exprese, lo quieren lograr mediante la trampa”.