El comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) advirtió que habrá que esperar a que termine el conteo de un sinnúmero de votos para determinar quién es el ganador de la contienda por la alcaldía de San Juan, que actualmente lidera su candidato, Manuel Natal, por unos 400 votos.

Valentín ripostó además las afirmaciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) de su candidato a la alcaldía capitalina, Miguel Romero, estaría logrando una ventaja de miles de votos una vez se cuenten unos maletines de voto adelantado que quedan pendientes.

“Eso son especulaciones de ellos (PNP) y es una estrategia para mantener a sus seguidores activos en esta contienda. Nosotros no podemos compartir eso necesariamente porque todavía quedan muchos votos por contabilizar del voto adelantado. Adicional a eso faltan también muchas papeletas que no fueron contadas por la máquina y que tienen que ser adjudicadas manual. Y a eso también hay que añadirles los votos de la noche del evento, el día de ayer, que no fueron contabilizados, máquinas que aún no han reportado resultados. Y eso pues va a tener que reportarse en los próximos días. Y en el escrutinio general, esas papeletas, votos añadidos a mano, y todas estas papeletas para adjudicación manual, eso va a ser en el escrutinio general que comienza el lunes”, sostuvo Valentín.

PUBLICIDAD

“Así que, los resultados finales para el municipio de San Juan, va a indicar mucho lo que podamos completar aquí en el voto adelantado. Pero no va a ser definitivo porque todavía falta cuando completemos el escrutinio del lunes”, agregó.

No está claro cuál sería el número mágico que podría dictar una ventaja decisiva para Natal o Romero. Lo que sí se conoce es que hay unas 115,000 papeletas de todos los precintos, incluyendo los de San Juan, que fueron rechazadas por las máquinas que deben ser adjudicadas manualmente.

Entretanto, se contaba el voto adelantado ante la presencia de un sinnúmero de voluntarios de todos los partidos, incluyendo un entusiasta y numeroso grupo de personas que respondieron al llamado de último minuto de Natal para asistirle en vigilar los votos.

Por otro lado, Valentín también advirtió que la situación era similar en la contienda por el distrito representativo 3 de San Juan, donde la candidata de MVC, Eva Prados, estaba al frente por unos 800 votos ante el incumbente Juan Oscar Morales.

“Es la misma situación. De hecho, el precinto 1 y el precinto 3 son de los que más volumen tienen. Se puede observar que es donde más cajas hay, donde están trabajando más fuertemente. Pero estamos confiados en que una vez se termine con este proceso del voto con las máquinas y se cierren estos precintos, y una vez se complete todo lo que es el voto de adjudicación manual, vamos a tener un número más concreto y estamos confiados en que prevalecerán tanto Manuel (Natal) como Eva (Prados)”, insistió Valentín.

PUBLICIDAD

El comisionado electoral de MVC calificó de “especulaciones” las afirmaciones del PNP de que lograrían ventaja de miles de votos una vez se cuente esta tarde el voto adelantado, tanto en San Juan como en el precinto 3.

“Son sus especulaciones, sus proyecciones. Eso es el voto a domicilio, pero también está el voto por correo, el voto ausente, y ellos no tienen constancia de cómo el elector votó”, dijo Valentín.

De confirmarse su estimado de victoria para Prados, serían tres los representantes que tendría MVC en la Cámara, pues sus dos candidatos a representante por acumulación, Mariana Nogales Molinelli y José Bernardo Márquez, lograron ambos entrar a la Cámara. MVC también logró que sus candidatos al Senado por acumulación, Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe, fueran parte del próximo Senado.

Pase lo que pase en San Juan y el precinto 3, Valentín sostuvo que MVC tiene motivos para celebrar con los resultados logrados en las elecciones.

“Estamos muy contentos y muy satisfechos con los resultados de las elecciones. Ciertamente el objetivo se logró de hacer un cambio en la política de Puerto Rico. Se cambió la historia política, porque un movimiento político que se creó hace apenas un año, y que en su primera elección pudiera tener comisionados locales en 107 de los 110 precintos, que pudiera correr el proceso electoral, que tuviéramos una participación activa en la Comisión Estatal de Elecciones, y que finalmente, en nuestra primera elección, termináramos con cinco legisladores en el Capitolio, definitivamente alteró la composición de los partidos. Imagínese si estamos haciendo historia que estamos aquí hablando de la posibilidad de que un nuevo partido vaya a dirigir el municipio más grande en términos de capital de Puerto Rico”, celebró Valentín.

“La gente ya vio en Victoria Ciudadana una posibilidad de cambio y eso pues lo van a seguir validando en los próximos años y en los próximos meses”, afirmó.