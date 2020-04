El alcalde de Naguabo, Noé Marcano, estableció un plan de realización de pruebas rápidas de coronavirus masivas que le permitirá crear un perfil epidemiológico de cómo la enfermedad ha impactado a su municipio y, a la vez, establecer un plan responsable de prevención y reapertura de comercios.

Así lo indicó en entrevista con Primera Hora el ejecutivo municipal al indicar que el proceso comenzó hace dos semanas -y se extenderá a la próxima- con la realización del “rapid test” o pruebas serológicas de la COVID-19 a casi 700 personas.

Entre ellos están incluidos los empleados de los supermercados, farmacias, bancos, cooperativas, garajes, fábricas, ganaderías, personal de la alcaldía y profesionales de la salud que han trabajado durante la cuarentena impuesta por las órdenes ejecutivas firmadas por la gobernadora Wanda Vázquez Garced como medida cautelar para desacelerar la propagación del SARS-CoV-2 en la isla.

PUBLICIDAD

“Hoy, precisamente, estamos haciéndole la prueba a las facilidades bancarias y cooperativas. La próxima semana llegaremos a la Ganadería Borges (matadero), a una imprenta y a las fábricas de manufactura que tenemos en el municipio”, explicó.

En total, se han utilizado 902 pruebas rápidas provistas por el Departamento de Salud y para el sábado se prevé la entrega de otros kits. En cuanto a las pruebas moleculares o PCR, el municipio estableció un contrato con los laboratorios Quest para efectuarlos a través de los profesionales de la salud que laboran en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Naguabo. Al momento, se han hecho 36 pruebas, en los que se han confirmado resultados positivos en cuatro personas.

Portavoces de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) han explicado que para que los países tomen decisiones correctas a nivel social, económico y en favor de la salud pública es importante identificar la magnitud de la propagación del nuevo coronavirus.

Los exámenes para detectar y diagnosticar el virus son claves y consisten por el momento en la elaboración de dos tipos de pruebas: un test rápido (serológico) y un examen molecular (PCR).

La prueba rápida –como la que se realiza en el municipio de Naguabo- es una muestra de sangre que no detecta el virus de manera directa, sino que identifica los anticuerpos (IgM e IgG) presentes en la sangre o plasma cuando alguien se enferma de COVID-19. Es decir, que es un filtro que si revela un resultado positivo puede indicar que la persona tiene o tuvo la enfermedad recientemente. El resultado de estas pruebas, por lo general, es de unos 15 minutos.

PUBLICIDAD

De otra parte, esta la prueba molecular o PCR que se basa en un análisis de ácido ribonucleico y que se toma por muestra de secreción de nariz de un paciente. Este examen es más complejo por lo que tarda horas -e incluso días- en revelar un resultado. La prueba molecular es la más fiable para confirmar o descartar un diagnóstico de la enfermedad, ha insistido la OMS.

“En el caso de Naguabo estamos enfatizando en la prueba rápida y si de esas pruebas surge un positivo entonces le realizamos la PCR automáticamente. Eso lo hace el personal de enfermería del CDT y la recoge el carrero del laboratorio Quest para procesarlo. Luego nos dan los resultados y esos son los mismos que estamos proveyendo al Departamento de Salud”, explicó Marcano.

Dijo que personal de salud del municipio -incluyendo epidemiólogo regional del DS- están en el proceso de analizar los datos de resultados de las pruebas rápidas para determinar cuántos casos positivos y negativos surgen.

“Los datos se dividirán entre positivos a la IgG y a la IgM porque es importante aclarar que la primera lo que muestra es que la persona ya pasó por la enfermedad. La otra nos indica que probablemente pueda tener el virus todavía. Toda esa data -dividida por edad, dirección, género- se está trabajando y es la que nos dará el perfil epidemiológico junto a los resultados de las pruebas moleculares. Eso nos permitirá tomar decisiones”, determinó el alcalde.

Las fuentes científicas indican que las pruebas rápidas o serológicas ayudan a los gobiernos a tener una dimensión real de la propagación del virus en sus regiones, a rastrear las cadenas de transmisión y amplían el escenario para detectar a los enfermos asintomáticos o a los que en algún momento tuvieron el virus y ni siquiera lo supieron. Muchos países utilizan estos datos (provenientes de las pruebas rápidas) para identificar la transmisión del virus por zonas geográficas y por edad.

PUBLICIDAD

“En nuestro caso a todos los casos que resultan positivos le estamos haciendo el rastreo o monitoreo diariamente. Y estamos supliendo compra de alimentos en caso de que lo necesiten para garantizar que esa persona no salga de su casa y cumplan con la cuarentena… también se le da seguimiento a sus familiares realizándoles la prueba”, sostuvo.

El alcalde dijo estar consciente de que la forma más eficaz de prevenir la propagación del coronavirus es cortar las cadenas de transmisión y por eso pondrá todas sus energías a seguir realizando las pruebas en el municipio.

“Quisiéramos llegar al 50% de nuestra población, pero en una primera etapa al menos 5,000 pruebas que hagamos nos dará una idea de dónde estamos parados… por el momento, creo que hemos podido contener la enfermedad, pero no podemos bajar la guardia. No podemos detener esto si no sabemos quién está o estuvo infectado”, indicó al agregar que la población actual de Naguabo es de 27,000 habitantes.

Asimismo, adelantó que luego que culminen las pruebas a las personas que han estado trabajando durante la cuarentena, dirigirá los esfuerzos a realizar las pruebas rápidas a los ciudadanos.

“Si la gente está huyendo en ir al hospital a realizarse la prueba, pues vamos a ir a donde está la gente… Eso me dará un perfil epidemiológico más claro de mi pueblo, porque el gobierno está atrasado en ese asunto", indicó.

Al momento, el DS ha registrado 1,433 casos positivos a la COVID-19, de los cuales 904 se han obtenido de pruebas moleculares y 529 de pruebas serológicas, según han indicado en sus reportes diarios. De esta totalidad 727 son mujeres y 706 hombres. El total de muertes en la isla a causa de la enfermedad es de 86 casos.

PUBLICIDAD

En cambio, la cifra de datos de pruebas realizadas fue elevada ayer a 30,000 pues según explicó el secretario de Salud, Lorenzo González, no se había contabilizado la estadística recopilada por los Laboratorios Toledo y el municipio de San Juan. Las 18,000 pruebas introducidas a los datos estadísticos surgen a casi dos semanas de que se aceptara un cúmulo de errores en la metodología utilizada para conocer el número total de positivos al virus.

González ha dicho que es entre el 4 al 8 de mayo que se alcanzaría el pico de la pandemia en la Isla. Esto quiere decir que sería la próxima semana, cuando podrían comenzar a operar más negocios, industrias o servicios, cuando se registraría la mayor cantidad de casos de coronavirus.

Ayer, a preguntas de Primera Hora, el funcionario sostuvo que este número de 30,000 pruebas realizadas sostiene el número recomendado por población para comenzar a tomar decisiones de índole económico. Dijo que se trata de 6,000 pruebas por cada millón de habitantes. Se estima que en Puerto Rico hay 3.2 millones de habitantes.

También sostuvo que Salud rastrea al 90% de los casos positivos de coronavirus; que el número de fallecimiento es bajo pues representa tres muertes por cada 100,000 habitantes, cuando en Estados Unidos se encuentra en 15 muertes por cada 100,000 habitantes, así como la tasa de ocupación de hospitales es baja y el número de ventiladores disponibles alcanza los 1,000. Sin embargo, no se han ofrecido cifras de personas hospitalizadas, convaleciendo de forma ambulatoria y recuperados.

PUBLICIDAD

“Esos son indicadores poderosos que nos dicen estamos posicionados para ver cuáles son las recomendaciones que nos da el grupo económico bajo el liderazgo del secretario Laboy (el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Laboy) con la expectativa de que nos podamos mover, prepararnos para incentivar algún movimiento estratégicamente de la economía. De la misma forma, reconocemos que, si vemos que nuestra utilización de recursos, particularmente, hospitalizaciones, utilización de ventiladores toca el 50%, definitivamente, hacemos un ‘rollback’, halamos para atrás. Aquí no hay un marco de referencia absoluto. Todo es relativo a la realidad de Puerto Rico. Vemos cómo se comporta los Estados Unidos, el mundo y yo creo que tenemos fortalezas suficientes, tanto en términos del equipo de trabajo, en término de data, como para generar una propuesta de incentivación de la economía en los próximos días”, puntualizó González, quien es psiquiatra de profesión.