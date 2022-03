El presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes, Luis R. “Narmito” Ortiz Lugo defendió hoy el proyecto que introduce cambios a la Ley de Armas de 2020, entre los cuales se destaca, el que una persona con licencia pueda portar más de un revólver.

Según el legislador popular por el distrito de Guayama “es necesario portar dos armas de fuego” porque la ley actual “restringe a las personas que son legales, que tienen licencia, mientras que el criminal tiene las armas que le da la gana”.

“A la persona que es legal, que tiene licencia, lo estás restringiendo y el criminal aquí anda con lo que le da la gana. Esa es la verdad. ¿Por qué tú restringir a la persona que tiene licencia de armas? Puede tener dos, tiene que tenerlas en su estuche, cuando va a un campo de tiro puede llevar las armas que entienda que vaya a utilizar allá, igual que cuando está en casa. Lo que estamos haciendo es dejando de restringir a la persona que tiene licencia que es la que conoces, que tiene licencia, que paga por ella, que tienes el registro. No son armas automáticas como las tiene el criminal y eso es lo que estamos haciendo”, indicó Ortiz Lugo a preguntas de Primera Hora

El legislador dijo que la medida que es un sustitutivo de dos proyectos y ayer pasó el cedazo de la Comisión de Seguridad Pública, tiene los votos para pasar en la Cámara. Indicó también que ha discutido la pieza legislativa con el asesor de La Fortaleza, Carlos Rivera Justiniano y con miembros del Senado.

La medida ha sido cuestionada por representantes de minoría, entre ellos, el independentista, Denis Márquez Lebrón y José Bernardo Márquez y Mariana Nogales Molinelli, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

El sustitutivo se basa principalmente en el Proyecto de la Cámara 575, sometido por petición de CODEPOLA (Corporación para Asistencia Legal para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de Puerto Rico). El P.C. 575 lo radicaron el 10 de marzo de 2021 los representantes Ramón Luis Cruz Burgos (PPD) y José “Quiquito” Meléndez (PNP). El P.C. 382 fue radicado el 12 de enero de 2021 por la representante Yashira Lebrón (PNP).

“Ellos solicitaron que por qué como en otros estados aquí no se puede tener dos armas”, sostuvo en referencia a la organización CODEPOLA.

Ortiz Lugo también justificó otro de los cambios del proyecto que propone aumentar de 5 a 15 las armas que la persona puede tener guardadas. “En términos de las armas está lo deportivo, los que son cazadores, lo de casa y se utilizan un sinnúmero de armas, pero esas armas tienen que tener un requisito de seguridad de dónde se van a guardar. El que tiene licencia tiene que ser responsable y se le exige y se le inspecciona. Esa es la persona que es legal, al que es ilegal nadie lo inspecciona, ni los visitan”, sostuvo.

En torno a la reducción de las cubiertas de seguro a las armerías de $500 mil a $250 mil, el legislador indicó que no recibió “nada en contra en las ponencias” que recibió la comisión legislativa.

Dijo que la Comisión que dirige rendirá un informe positivo y sostuvo que la medida se bajará a votación en la Cámara “lo antes posible”. Reclamó que el proceso de evaluación de la medida ha sido abierto y que las minorías han tenido participación.

“Tiene los votos aquí (en la Cámara y allá (en el Senado), reclamó el legislador. Reconoció que no ha dialogado sobre los cambios con el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, pero dijo que “no debe haber ningún tipo de problema y si hay que enmendarlo, se enmienda”.

Ortiz Lugo no fue claro en torno a otro de los cambios al lenguaje de la ley que permitiría que si el portador hizo una expresión de intento de suicidio para recuperar el arma no requeriría de una certificación médica como establece el estatuto vigente. “Hay que ver el lenguaje final que no tengo aquí”, sostuvo.

Indicó que el representante Héctor Ferrer Santiago le anticipó que propondrá una enmienda en sala porque fiscales le han informado que cuando hacen intervenciones encuentran muchas piezas de las armas a fin de procesar a las personas allanadas por alteración de los artefactos

“Esto ha sido abierto porque muchas mentes piensan más que una, hay compañeros (del Senado) que han venido y han puesto su granito de arena para que cuando llegue allá sea más fácil su aprobación en el Senado”, añadió.

Justificó también el que se permita a la persona con licencia prestar una arma a otra persona con licencia. “Yo tengo licencia y usted tiene licencia y vamos al polígonos y vamos a cazar o vamos a practicar el deporte de tiro, yo puedo utilizar su arma y los dos estamos autorizados”, dijo.

“Había unas lagunas en la antigua ley y este proyecto, por eso es que ha sido abierto, busca mejorar y que sea práctico para las personas que son los responsables de tener licencias, que cumplen se les regula, se le cuestiona, como no se le cuestiona a los criminales”, expresó el legislador.

La medida también permite que aquel que sea procesado por portar de forma ostentosa el arma, al cabo de un año tendría derecho a solicitar la licencia de nuevo.

¿No se está liberalizando demasiado la tenencia de armas?, le preguntó este diario.

“Repito, a quien tú regulas es al que tiene la licencia y el problema en Puerto Rico no es el que tiene la licencia, el problema de las armas son las que tienen ilegales”, indicó Ortiz Lugo.