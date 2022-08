Desesperada por la falta de información sobre la desaparición hace dos semanas de su hijo Josbriel de 28 años, Brenda Maldonado llegó hoy hasta el Capitolio en busca de ayuda para dar con el paradero del joven, que fue visto por última vez el pasado 20 de agosto en horas de la madrugada en una gasolinera en el barrio Algarroba en Vega Baja.

“La Policía y el gobierno te limitan estoy desesperada y si tengo que pernoctar en Fortaleza, si tengo que pernoctar en el Capitolio lo voy a hacer, pero necesito una respuesta la cual no me están dando. Es desesperante y frustrante saber que tú puedes contar con alguien y la persona que está encargada (la Policía) no te da respuestas”, reclamó la desconsolada madre.

Madre de Yosbriel ( Suministrada )

Se presentó en una conferencia de prensa, junto con el representante por el distrito 12 (Morovis, Manatí, Vega Baja y Vega Alta), Edgardo Feliciano Sánchez, quien denunció que el Negociado de la Policía no ha activado en este ni en ningún otro caso, la alerta Ashanti para personas desaparecidas mayores de 18 años a pesar de que el 12 de mayo de 2021, se aprobó una ley que crea este tipo aviso a través de dispositivos celulares.

“Doy gracias a Dios porque me tiene de pie, no sé cómo lo estoy haciendo, pero por alguna razón tengo que estar de pie… Voy a seguir luchando por mi hijo. Cualquier detalle por más mínimo que sea por favor comuníquense con las autoridades. Necesito encontrar a mi hijo, es bien desesperante… yo sé que me va a ayudar el pueblo, sé que el gobierno va a tomar acción, que legislen, que apliquen las leyes, que hagan algo por nuestros hijos, por nuestras familias, esto le puede pasar a cualquiera”, expresó con voz ahogada.

Sostuvo que no está satisfecha con la investigación que lleva a cabo el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja y que se ha tirado a la calle con un grupo de familiares, amigos y voluntarios en un intento por dar con el paradero de Yosbriel.

“Como madre les ruego, les pido por favor que busquen la manera de que eso (la alerta Ashanti) se implante, que no haya tanta burocracia… Es una persona desaparecida, no es un animalito que se perdió en el patio o en el terreno del vecino. Tenemos que ser empáticos y unirnos como pueblo”, dijo entre lágrimas la mujer.

Detalló que su hijo, según consta en un video de las cámaras de la gasolinera, fue visto por última vez a la 1:34 de la madrugada el 20 de agosto de 2022. El joven, con un peso de 100 libras y de 5 pies, tres pulgadas de estatura, vestía mahón, camisa roja con el símbolo del super héroe Flash y jacket vino con tenis blancos.

Maldonado Rivera narró que Yosbriel tenía dos trabajos en los Outlets de Barceloneta y que ese día después del trabajo fue a visitar a un familiar que llegó de Estados Unidos y se reunió en un negocio con unas amistades. Dijo que el joven fue a echar gasolina porque se disponía a recoger a su novia que estaba en un concierto en San Juan, pero nunca llegó.

Lo describió como un muchacho trabajador, “del que nunca hubo un aqueja en la escuela y tiene un niño de cinco años”.

En la conferencia de prensa la acompañó su amiga Vivian Maldonado Robles, quien encabeza el grupo de voluntarios, que han colocado bill boards en la PR-2 y en el Expreso 22, alertando sobre la desaparición de Yosbriel, Los letreros están en las vías pública desde el área metropolitana de San Juan hasta Mayagüez. Maldonado Robles dijo incluso, que un club de Jeeps, al que ambas pertenecen se ha activado en la búsqueda por toda la isla.

“Estoy aquí haciendo que esta ley se haga valer con una persona que sufre esta situación y si alguna persona sabe algún dato que lo haga llegar a la Policía y que esta madre que está sufriendo pare ya de sufrir”, sostuvo el representante Feliciano Sánchez en relación al caso de Yosbriel.

El legislador del Partido Popular Democrático (PPD), dijo que el pasado 24 de junio le cursó una carta al secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres Ríos solicitándole información de por qué la ley habilitadora de esta alerta, aprobada en 2021, no se ha puesto en vigor. “La carta no ha sido contestada”, agregó Feliciano Sánchez, quien recordó en la misiva a Torres Ríos que la Policía tenía un término de 90 días a partir de la aprobación de la ley para aprobar el reglamento.

“No obstante, hemos observado distintos casos en los que se han desparecido personas y la alerta no se ha activado según dispone dicha ley y desconocemos si en efecto, el reglamento fue aprobado”, indicó el legislador en la carta al Secretario del DSP.

Sostuvo que la medida que dio paso a la ley fue avalada por todas las delegaciones legislativas y el gobernador Pedro Pierluisi la convirtió en la primera ley del cuatrienio.

“Exijo al gobierno y al Negociado Policía que pongan a cumplir esta ley y que evitemos que nuestras familias puertorriqueñas sigan sufriendo. Si al día de hoy hubiese estado en acción, funcionando comqo Dios manda, quizás esta madre que está aquí hoy no estuviera pasado este dolor”, sostuvo el legislador. Dijo que pedirá al presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, José “Narmito” Ortiz Lugo que cite al comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa a la Legislatura para que explique por qué la ley no se ha implementado.

Explicó que la alerta Ashanti es para personas de 18 años en adelante, no tiene género y se activa una vez, una vez el familiar, en un plazo de 24 horas, somete la querella a la Policía.

“La Alerta Rosa funcionó y hace poco se logró salvar la vida de una mujer de Caguas, así que, si esta hubiese funcionado como dios manda, quizás esta madre que está aquí no estuviera sufriendo lo que está sufriendo”, sostuvo Feliciano Sánchez.

“Nosotros estamos recibiendo llamadas, no vamos a descartar ninguna, ni vamos a cuestionar nada… Solamente queremos saber dónde está, con quién está, si aparece el vehículo y si está bien. Hemos ido a los hospitales, pero es cuesta arriba. Para una madre sola no es fácil, hemos hecho búsqueda y nos hemos unido varios grupos, pero sin resultado final”, expresó por su parte, Maldonado Robles, quien también se expresó a favor de que se ponga en vigor la alerta Ashanti.

“No quiero que esta ley se convierta en un resultado de gaveta, sino que se haga como la alerta rosada (para los casos de desaparición de víctimas de violencia de género) y como las otras alertas porque los dispositivos deben ser sonados en casos como este”, sostuvo.

Maldonado Robles exhortó a la ciudadanía que tenga cualquier información sobre este caso a comunicarse con la Policía al 343-2020 o al CIC de Manatí al 787 854-2020.