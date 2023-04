El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez reconoció hoy que la mayoría popular está corta de votos y que ha tenido que posponer la consideración de medidas “importantes”.

El líder cameral indicó que espera que antes que finalice el mes mayo se llene la vacante que dejó el fenecido representante popular a la Cámara por el distrito 29 (Cayey y Cidra), José Aníbal Díaz Collazo, quien murió el lunes por un padecimiento de cáncer.

Dijo que la delicada situación de salud que aquejaba a Díaz Collazo ya había sido discutida en el PPD y reconoció también, que la delegación popular en la Cámara encara otra situación difícil con el representante Orlando Aponte Rosario, a quien una jueza le expidió una orden de protección ex parte el 13 abril por un alegado incidente de violencia de género contra su esposa, suceso que el legislador no notificó al cuerpo legislativo.

El PPD tiene actualmente 24 miembros en la Cámara y necesita 26 votos para aprobar medidas.

Hernández Montañez indicó que le pedirá al PPD mediante carta que la vacante de Díaz Collazo sea llenada con premura en una asamblea de delegados, como se hizo el pasado mes de marzo ante la renuncia del representante por distrito 20 (Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán) Kebin Maldonado Martiz, quien fue sustituido por Joel Sánchez Ayala.

“Necesito los votos. Nosotros teníamos pensado aprobar algo con el tema electoral los próximos días, eso se queda en el tintero. Ahora sí que tengo que contar bien los votos porque estoy bien por debajo, cosas que tenía en el itinerario para las próximas dos semanas me tengo que sentar de nuevo a analizarlas para ver cuáles tienen posibilidades y cuáles no”, dijo el líder legislativo a periodistas en el Capitolio.

Sobre la vacante de Díaz Collazo detalló que ya fue notificada oficialmente a la Cámara y que, en 24 a 48 horas, el Secretario del cuerpo legislativo debe informarlo al PPD.

En torno al proceso que enfrenta el representante Aponte Rosario dijo que el martes próximo el legislador debe comparecer ante el caucus del PPD en la Cámara y sostuvo que la queja que radicó contra el legislador ante la Comisión de Ética sigue su curso.

“Procesalmente hicimos lo correcto y se atendió de la forma oportuna. Ya comenzó a correr el tiempo para él contestar (la queja)”, indicó al cuestionar que la citación de Aponte Rosario al tribunal en torno a la orden de protección sea “tan tarde”. El legislador fue citado para el 22 de mayo entrante.

El Presidente de la Cámara dijo asimismo que se mantiene atento a la anticipada radicación de cargos por parte de la Oficina del Panel del Fiscal Independiente (Opfei) contra la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli y no descartó radicar una queja contra la legisladora, dependiendo del giro que tome el proceso en los tribunales.

“Ella lo que tiene es un FEI y le van a radicar posibles denuncias, es una Regla 6. Ahí con el pliego, con la radicación, yo radicaría la queja. Puede haber causa como puede ser que no haya, como en el caso del Senado (Albert Torres Berríos). Si no hay causa, entonces no hay querella”, indicó Hernández Montañez.

“En el caso de Mariana, la Comisión (de Ética) evaluó la controversia, uno puede radicar una queja y juzgar un caso, pero las causas de incumplimiento a la ley y posibles delitos no pueden ser los mismos”, agregó.

Hernández Montañez restó importancia a reclamos de ciudadanos en las redes sociales por la colocación del letrero “Yo Amo el Capitolio”, en el lado sur de la Casa de las Leyes.

Dijo que el letrero lo prepararon carpinteros de la Superintendencia del Capitolio y que las letras fueron pintadas por un artesano a un costo mínimo, que no precisó.

“Hay un sentido de animosidad, de molestia hacia la institución del Capitolio que es el filtro de nuestra sociedad, donde se toman decisiones duras, pero cuando se trata del legislador, que es el que representa a la gente, el que va a las escuelas y da cara, la gente distingue y ve como bueno al que los representa, al que conocen”, indicó el Presidente de la Cámara, quien sostuvo que busca cambiar la percepción negativa de la ciudadanía hacia la Casa de las Leyes como institución.