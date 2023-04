El Negociado de Energía aprobó este viernes un ajuste que reducirá en 1.7 centavos el costo por kilovatios por hora (kWh), lo que representaría un ahorro de $13.61 en un cliente residencial no subsidiado con un consumo de 800 kWh mensualmente.

Este ajuste, que se da por los factores de ajuste trimestrales por compra de combustible y compra de energía, aplicarán a la tarifa eléctrica del 1 de abril de 2023 al 30 de junio de 2023. El resultado de este será un precio por kWh de 26.18 centavos para dicho tipo de consumidor.

“El rol de Negociado es hacer un balance en pro del interés público. Eso implica velar que no se le pasen gastos excesivos al consumidor, evitar las irresponsabilidades gerenciales que llevaron a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a la quiebra, pero asegurar la operación de la utilidad. El ejercicio que acabamos de realizar logra ese balance,” explicó el presidente del Negociado, el ingeniero y también abogado Edison Avilés Deliz.

La resolución que hizo pública el Negociado esta tarde desglosa los distintos elementos que pesaron en la realización de este ajuste. Dos factores en particular impactaron el ajuste haciendo inviable una reducción mayor en el costo de la electricidad para los próximos tres meses.

En primer lugar, esta revisión contempla recuperar $34.5 millones de los clientes por concepto de compra de derivados del petróleo para sustituir gas natural, que habían estado en suspenso por órdenes del Negociado. Existe aún una controversia de hechos sobre si la Autoridad solicitó a tiempo que se le supliera el gas, y/o si New Fortress incumplió con suplirlo. Mientras se dilucidaba esta controversia, el Negociado había pospuesto cobrarle esta cantidad a los clientes en atención a la posibilidad que las partes lograrán un acuerdo.

Sin embargo, la resolución hace hincapié en que fue la propia AEE la que solicitó, durante el proceso de vistas públicas como parte de la consideración de esta revisión trimestral, que se le permitiera cobrarles a los clientes estos $34.5 millones toda vez que “no existe un pronóstico de cuándo se podrá finalizar dicha controversia”.

“La propia Autoridad dijo que, al ya haber transcurrido más de un año, correspondía recuperar esta cantidad a través de la factura. Si eventualmente las partes llegan a un acuerdo, o la Autoridad logra recuperar el total o parte de los 34.5 millones, el Negociado podrá en esa instancia acreditarles a los clientes el monto en el periodo en que se recuperan.

Por otro lado, también tuvo efecto dos eventos por concepto de nominaciones de gas natural en exceso, una por $4.1 millones para el mes de junio 2022 y otra por $8.8 millones para los meses de diciembre 2022 y febrero 2023.

Estos eventos se dan cuando la Autoridad proyecta y solicita más gas de lo que finalmente necesita. En cuyo caso debe inmediatamente notificar a New Fortress, para que proceda a vender dicho exceso en el mercado. Conforme al contrato de compra de combustible, la AEE debe pagar por dicho gas natural, aunque no lo utilice. Sin embargo, New Fortress debe ejercer sus buenos oficios para vender dicho gas en el mercado evitándose así a la Autoridad este costo en exceso que se pasaría al consumidor.

“La AEE debe establecer procesos rigurosos de fiscalización de su contrato para compeler a New Fortress a realizar acciones afirmativas y efectivas de venta en estos casos. De lo contrario, seguirá pagando un costo en exceso por gas natural que no consume”, indicó el presidente del Negociado.

La próxima revisión trimestral se llevará a cabo hacia finales del mes de junio de 2023.