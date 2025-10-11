El Negociado de Energía informó este sábado que ordenó a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE ) someter, no más tarde de este miércoles, un informe detallado sobre el progreso del proceso de adquisición de generación de emergencia aprobado a inicios de este año.

En la Resolución, el Negociado recordó que “más de seis meses han transcurrido desde que el Negociado de Energía aprobó el inicio del procedimiento ante la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, por sus siglas en inglés) para la adquisición de generación de emergencia”. Sin embargo, advirtió que “al día de hoy, el Negociado de Energía no ha recibido información suficiente sobre el progreso y los detalles específicos del proceso que le permitan, de ser necesario, tomar acción oportuna e informada ante cualquier eventualidad que surja”.

PUBLICIDAD

En comunicado de prensa, el Negociado explicó que la aprobación surgió luego de que Genera PR notificara una deficiencia de capacidad de generación de aproximadamente 800 megavatios (MV), lo que ponía en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico de Puerto Rico. Según se detalla en la Resolución, “Genera manifestó que la pérdida de la Unidad 1 de Aguirre ha provocado un déficit de capacidad de generación, ejerciendo una fuerte presión sobre el sistema en un momento en que la demanda máxima aumenta con el inicio de la temporada de verano”.

Ante esa representación, el Negociado de Energía ordenó de inmediato a LUMA Energy confirmar la necesidad de generación de emergencia. LUMA reconoció un déficit de generación estimado de entre 700 y 850 megavatios, consistente con la representación de Genera.

Considerando esa información, el NEPR “respaldó una iniciativa de carácter urgente y temporero dirigida a atender el déficit estimado de 700 a 850 megavatios de generación, con el objetivo de que la generación temporera estuviera instalada y operando para el verano”. Asimismo, instruyó a la AEE a comparecer ante la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y a iniciar el proceso correspondiente con el 3PPO para la contratación de los recursos de generación de emergencia.

En la nueva Resolución, el Negociado ordena a la AEE someter un informe que deberá incluir, entre otros aspectos: un calendario actualizado del proyecto con los logros alcanzados y las fechas próximas, los suplidores contactados y su estatus actual, toda la información legal, técnica y financiera relevante, el estado de la documentación contractual, el presupuesto y costos estimados, los permisos requeridos y estudios de interconexión, y los próximos pasos con fechas proyectadas de cumplimiento.

El Negociado advirtió a la AEE que el incumplimiento con esta Resolución y Orden puede conllevar la imposición de multas y sanciones administrativas.