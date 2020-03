El vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes Alfonso, hizo hoy un llamado a la calma al país ante la orden de cierre de negocios y toque de queda de la gobernadora, Wanda Vázquez, como medida para controlar el COVID-19, mejor conocido como el coronavirus.

Al mismo tiempo, Reyes exhortó al gobierno a la cooperación con este sector empresarial que atenderá al país en este periodo, tanto en temas de seguridad como en la comprensión de agencias reguladoras como el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

El pedido de MIDA a la ciudadanía es que no incurran en acaparar ciertos productos, porque a fin de cuentas no se espera que se vaya el servicio eléctrico así que se puede adquirir productos de forma variada y no limitarse a los productos “típicos de huracán”.

“En la medida que no acaparemos, y que usemos la variedad que hay en los supermercados, que no se mantenga en los típicos de huracán, va a haber electricidad en casas, no hay que comprar agua como si no va a haber agua en las casas, puede comprar productos frescos… el viernes la mayor cantidad de productos que se estaba vendiendo tipo huracán, como leche UHT”, afirmó.

También se pide a los clientes que tengan comprensión con los empleados, que contrario a gran parte del país, no podrá estar protegiendo su salud en sus casas.

Reyes Alfonso afirmó que puede que negocios tomen medidas como tener una cantidad máxima de empleados en los negocios y garantizar la “distancia social” que se recomienda.

“Tenemos preocupaciones en la seguridad en los establecimientos por la precaución de la ciudadanía y hacemos un llamado, a través de ustedes que hacemos un llamado a la calma. Los supermercados estarán abiertos y en la medida que las personas no acaparen y se concentran en ciertos productos no debe haber problema de suplido, y esto es importante que la gente lo con calma a seguir comprando alimentos”, sostuvo Reyes.

“Aquí los héroes de todo esto son los empleados de las industrias que van a permanecer abiertas y los ciudadanos deben estar bien conscientes de esto, mientras otros sectores estarán en sus hogares, estos empleados estarán trabajando”, afirmó.

Asimismo, el portavoz de este sector del negocio de alimentos dijo que esperan apoyo del gobierno para evitar incidentes extremos que, según dijo, pasaron durante el huracán María, como incidentes de saqueos.

También pidió ayuda de entidades como DACO y las que atienden temas de permisos para que no estén “hostigando a las empresas que están pasando por esta situación”.

De otra parte, Reyes Alfonso dijo que la acción de la gobernadora no le tomaron por sorpresa porque le fue planteada por la propia Vázquez Garced como una posibilidad, esto durante una reunión el sábado entre la mandataria y representantes de diversos sectores.

“Tenemos que tener deferencia a los expertos en salud”, dijo Reyes Alfonso.