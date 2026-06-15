El exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, radicó ayer, lunes, una querella ante la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) en la que solicita que se investigue al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech.

Según informó El Nuevo Día, la querella es por presunta interferencia en investigaciones internas y alegadas irregularidades en un proceso de contratación pública.

La querella se dio a conocer el mismo día en que la gobernadora Jenniffer González Colón anunció la designación de Carlos Ríos Pierluisi como nuevo secretario del DDEC.

Según trascendió, Negrón Reichard pidió se investigue un posible patrón de conducta que, a su juicio, podría constituir violaciones a disposiciones del Código Penal de Puerto Rico y la Ley de Ética Gubernamental.

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“La presente querella recoge una serie de acciones ocurridas con posterioridad a los referidos formales de los hallazgos de la investigación interna, que el suscribiente entiende forman parte del mismo patrón de conducta ilícita”, lee parte de la querella presentada.

El exfuncionario sostiene que los hechos se originan en medio de un proceso competitivo relacionado con la contratación de servicios de publicidad con fondos federales administrados por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

Según la querella, dos empleadas del DDEC le informaron sobre alegada presión indebida ejercida sobre miembros del comité evaluador del proceso competitivo, con el objetivo de favorecer a un proponente específico.

El documento incluye, entre otras cosas, alegaciones sobre instrucciones atribuidas al secretario de la Gobernación dirigidas a detener procesos administrativos de suspensión de Norberto Almodóvar, exsecretario auxiliar de la OGPe, y a Charlene Neuman, jefa de personal de la oficina, al Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor.

De igual forma, alega “gestiones directas del secretario de la Gobernación ante el DDEC en relación con decretos de créditos contributivos, incluyendo uno vinculado a una entidad representada por él mismo mientras fue miembro de su antigua firma de cabilderos Politank”.

Rechazo de Domenech

Por su parte, en declaraciones escritas, Domenech rechazó las acusaciones de Negrón Reichard.

“Las mismas contienen afirmaciones incorrectas, carecen de contexto relevante y presentan una versión distorsionada de los hechos”, sostuvo Domenech, quien agregó que atenderá y aclarará el asunto “en los foros correspondientes”.