El 60% de la clase trabajadora en Puerto Rico que cuenta con ayuda gubernamental del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) experimenta inseguridad alimentaria, reveló un estudio local publicado este lunes.

El informe ‘Cuando el trabajo y el PAN no alcanzan’, hecho y publicado por la organización Espacios Abiertos, destaca que el 59.8% de los trabajadores que reciben el PAN experimenta inseguridad alimentaria, una cifra prácticamente igual a la de quienes reciben PAN y no trabajan (58.4%).

“Nuestro estudio disputa la narrativa frecuente en el debate público de que quienes reciben el PAN no trabajan o carecen de interés por emplearse”, señaló Ataveyra Medina Hernández, codirectora ejecutiva de Espacios Abiertos.

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A su vez, el ente añadió los datos de la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico, que revelan que, entre 2013 y 2024, la proporción de adultos de 18 a 64 años con empleo en hogares con PAN aumentó significativamente de 28.3% a 46.3%, un crecimiento más acelerado que en el resto de la población.

En ese mismo período, la tasa de desempleo en estos hogares se redujo a menos de la mitad, de 35.8% a 15%.

Sin embargo, el estudio evidencia que el problema medular en la isla no es la falta de disposición para trabajar, sino la insuficiencia de los salarios frente al alto costo de vida.

“Los datos muestran una realidad muy distinta al discurso común. Casi la mitad de los adultos de 18 a 64 años en hogares con PAN ya tiene empleo, y ocho de cada diez de quienes trabajan lo hacen todo el año”, explicó Brayan Rosa Rodríguez, colaborador de Espacios Abiertos y autor del estudio.

Rosa Rodríguez destacó que “el verdadero problema” es que un trabajador a tiempo completo en estos hogares gana una mediana de 21,800 dólares anuales -el equivalente a un salario mínimo-, “lo que sencillamente no alcanza para cubrir el costo creciente de los alimentos y las necesidades básicas”.

Aunque el PAN cuenta con deducciones y un período de transición de 24 meses para proteger a quienes consiguen empleo, un aumento salarial puede provocar la pérdida repentina de otras ayudas, particularmente el Plan Vital (cubierta pública de salud), dejando a las familias trabajadoras en una situación financiera más vulnerable.

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Según se informó en el comunicado, las personas empleadas representan el 49% de todos los adultos que sufren inseguridad alimentaria en Puerto Rico, equivalentes a 546,400 ciudadanos.

Se detalló además que el 57% de los adultos aptos para trabajar y sin dependientes menores en hogares con la ayuda del PAN, ya trabaja, frente al 36,9% que habían en 2013.

Ante estos hallazgos, Espacios Abiertos exhortó al Gobierno de Puerto Rico, a la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia y a la Asamblea Legislativa a adoptar cinco medidas concretas.

Entre las medidas están orientar a los participantes y solicitantes del PAN sobre cómo funciona la deducción por ingreso de trabajo y el período de transición de 24 meses, aclarando que conseguir un empleo no implica perder el beneficio de inmediato.