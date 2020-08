El candidato a gobernador del Partido Popular Democrático (PPD), Charlie Delgado Altieri asumió esta mañana oficialmente las riendas de la colectividad y designó al abogado Nicolás Gautier como comisionado electoral.

Gautier, un veterano en asuntos electorales, quien ocupó una de las vice presidencias de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), sustituye al renunciante comisionado, Lind Feliciano Merle.

Delgado Altieri anunció el nombramiento de Gautier, en su primera reunión como presidente del PPD a los miembros de la Junta de Gobierno de la Pava, en un restaurante en Gurabo, supo Primera Hora.

TSe anunciarían también otros nombres del equipo que se encargará de elaborar la plataforma política de Delgado Altieri de cara a las elecciones generales el próximo 3 de noviembre.

Varios miembros de la Junta de Gobierno acudieron a la reunión entre los que figuran, el candidato a comisionado residente en Washington, Aníbal Acevedo Vilá, con quien Delgado Altieri ha tenido diferencias.

El senador Eduardo Bhatia, quien al igual que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, no prevaleció en la contienda primarista y es miembro de la Junta de Gobierno del PPD, no asistió a la reunión. Cruz no es parte de la Junta y tampoco estuvo presente.

Otros presentes en el cónclave fueron el ahora ex presidente del PPD y senador Aníbal José Torres. Igualmente acudieron varios integrantes de la Junta que hicieron campaña por Delgado Altieri como el representante representante Jesús Manuel Ortiz, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado y el alcalde de Dorado, Carlos López.

El representante Luis Vega Ramos, quien es miembro de la Junta de Gobierno y apoyó a la Alcaldesa de San Juan en la primaria, también estuvo presente.