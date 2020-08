Son varios los legisladores novoprogresistas que se encuentran en cuarentena preventiva luego de que el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez y el vicepresidente del cuerpo legislativo, José “Pichy” Torres Zamora arrojaran resultados positivos a pruebas moleculares del COVID-19.

El portavoz de la Palma en el Senado, Carmelo Ríos Santiago, quien el pasado domingo compartió tarima en una transmisión radial con el vicepresidente de la Cámara en la sede de la colectividad, es uno de los que está retirado en su hogar. Ríos dijo que se hizo pruebas diagnósticas del virus y ayer le dieron resultados negativos, pues el 9 de agosto, primer domingo de primarias, compartió la misma transmisión radial con el ex secretario del PNP, Omar Negrón, también positivo al coronavirus. Sin embargo, indicó que, por recomendación médica, este viernes volverá a hacerse las pruebas, pues este domingo estuvo cerca del representante Torres y para que los resultados sean certeros debe esperar al período de incubación.

PUBLICIDAD

“Estoy en mi casa. Me hice la prueba ayer de forma preventiva, la rápida y la molecular. Me las he estado haciendo regularmente”, dijo el senador, quien agregó que se encuentra en buen estado de salud. Indicó que no tiene síntomas, que está de buen ánimo, pero sostuvo que está cuidándose porque “ciertamente esto no es un catarro”.

“Compartí la transmisión el domingo con Pichy por varias horas, no en el mismo micrófono, sino él en un lado y yo en otro, y a pesar de que teníamos mascarillas es mejor prevenir. Yo soy hipocondriaco, ayer dije que la comida no me sabía, pero hoy ya estoy bien”, sostuvo Ríos en entrevista telefónica con Primera Hora. Indicó que también están en cuarentena preventiva los senadores Henry Neumann e Itzamar Peña.

“Ayer me hice una prueba rápida, pero no la típica, sino una más compleja y fue negativa al igual que la molecular. Esa tarda y aunque la tenga negativa, que es mi expectativa, me la tengo que hacer porque yo tuve más interacción con Pichy que con Johnny Méndez”, sostuvo Ríos.

Dijo que el domingo el representante Torres no mostraba síntomas y detalló que a la entrada del comité del PNP les aplicaron el protocolo de prevención, tomándoles la temperatura, les rociaron alcohol en los zapatas y les pusieron gel desinfectante en las manos.

Ríos indicó que otros legisladores también han ido a hacerse pruebas por haber estado cerca de Méndez y Torres en la pasada contienda primarista. “Creo que todos los compañeros fueron a hacerse la prueba. Johnny estuvo la Isla. El domingo fue la culminación de los rallies que se dieron el jueves en Ponce y viernes y sábado, en Santa Isabel y Yauco. Hay unos compañeros que estuvieron interactuando con Pichy y Johnny desde el jueves pasado”, sostuvo el senador. “Johnny estuvo acompañando a Pedro (Pierluisi) casi todos los días de la campaña”, agregó.

PUBLICIDAD

Dijo que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz instó a los senadores novoprogresistas a que se hicieran las pruebas. “Estoy seguro que él se la hizo. Él y yo, nos las estamos haciendo, la de sangre, bastante regular”, expresó Ríos, quien dijo que estará en cuarentena hasta que su médico le diga.

El senador Neumann, indicó su portavoz de prensa, Betsy Rivera, no tiene síntomas y se pidieron los referidos para que se haga las pruebas. “Él va a estar trabajando remoto hasta que le den los resultados. Está en su casa esperando que pase el período de incubación para que la prueba sea más certera”, dijo Rivera.

Otra senadora novoprogresista, Migdalia Padilla dijo que no está en cuarentena, pero se mantiene trabajando vía internet desde su casa, al igual que algunos de sus empleados. Detalló que el viernes pasado se hizo la prueba molecular con resultados negativos.

La legisladora indicó que en días pasados una de sus empleadas arrojó positivo en una prueba serológica y como medida cautelar toda la oficina se puso en cuarentena y el local fue desinfectado. Dijo sin embargo, que la semana pasada la empleada arrojó negativo a la prueba molecular.

El senador y presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres dijo que aparte del representante José “Cony” Varela, quien hizo público a mediados del pasado mes de julio que se había infectado con el COVID-19, no ha recibido información de ningún otro contagio en la delegación popular.

“Hasta el momento no. Ayer me hice una prueba rápida y fue negativa. Me he hecho dos moleculares también negativas”, precisó el legislador popular.

“Me he hecho pruebas y voy a seguir haciéndome”, dijo por su parte el representante independentista, Denis Márquez Lebrón. Indicó que no está en cuarentena, pero trabaja a distancia desde su casa. “No ha habido ningún positivo en la oficina”, sostuvo para agregar que un personal mínimo trabaja de manera presencial para mantener la oficina abierta.