El alcalde de Culebra, Edilberto Romero Llovet, rechazó este viernes que el gobernador Pedro Pierluisi se encuentre en la isla municipio.

“No esta vacacionando ni nada. Él no está aquí. Yo no lo he visto”, dijo el estadista en entrevista telefónica, al hacer constar que son un pueblo pequeño que se enteran de todo lo que ocurre.

Aseguró que, “si el gobernador viniera, lo bombardeamos con las cosas que necesitamos. Ya nos ha ayudado. Es darle un movimiento más rápido a los proyectos”.

Sí aceptó que la presencia policiaca aumentó desde el pasado miércoles. No obstante, explicó que la solicitud de los refuerzos se debió a que la Federación de Alcaldes realiza desde ese día un impacto en su pueblo de limpieza y pintura. El esfuerzo culmina hoy, viernes.

Edilberto Romero, alcalde de Culebra, durante la inspección de un vertedero. ( Ramón "Tonito" Zayas )

“El gobernador no ha venido. En las redes han dicho eso, pero lo que yo tengo es un impacto con la Federación de Alcaldes, con el presidente Gaby (Gabriel Hernández), el alcalde de Cataño (Julio Alicea Vasallo), y la alcaldesa María Vega (Vega Alta). Esto llevaba tiempo planificándose, par de meses”, señaló.

A la actividad, dijo, se le unió la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico.

Según contó, el impacto que se realiza en Culebra incluyó pegarle manguera de presión a calles, aceras y parques; trabajos de pintura; construcción de dos logos que dan la bienvenida a su pueblo, así como recogido de basura y chatarra.

“La Policía está aquí, porque yo la pedí para que ayudaran con el tráfico en el muelle... Los agentes hasta han cooperado pintando”, manifestó.

Alegó que “se ha pintado el pueblo completo” y que se ha colocado un letrero que da la bienvenida en el frente portuario y la imagen de un sol que también da la bienvenida en el aeropuerto, “para que la gente se tire fotos”.

Según Romero Llovet, la actividad se repetirá próximamente en Vieques.

“Agradecemos a todos los que han cooperado en estos trabajos, así como el alcalde de Camuy y el presidente de la Federación, a María Vega y al de Cataño”, manifestó.